Возможные поправки в Конституцию отражают подготовку верхов к 2024 году

Неутихающие разговоры о возможной правке Конституции отражают не правовой, но политический характер спора, который берет начало в неопределенности сценария предстоящего в 2024 г. транзита власти.

На этот раз обсудить соответствие некоторых положений Конституции современным требованиям и эффективность исполнения ее норм предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступив на встрече руководства обеих палат с президентом. По словам Володина, «закон – и даже такой, Основной закон – не догма. Мы должны всегда <...> думать о том, как этот закон работает, насколько эффективно правоприменение этого закона» (цитата по kremlin.ru). Правда, пресс-секретарь Владимира Путина потом уточнил, что «работа в этом направлении» не ведется, по сути напомнив спикеру о недавних высказываниях высшего руководства страны. Накануне 25-летия Конституции Путин, премьер Дмитрий Медведев и председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин подтвердили приоритет стабильности Основного закона и допустили вероятность лишь точечных изменений. Путин назвал ее вершиной и одновременно фундаментом отечественной правовой системы, Медведев призвал беречь Конституцию, а Зорькин сравнил ее с Merсedes последней модели, «где все есть». Возвращение к этой теме Володина, четвертого человека в стране, показывает, что как минимум часть российской элиты считает небессмысленным запускать все новые пробные шары.

Желающие внести поправки в Основной закон должны конкретизировать изменения, полагает судья КС в отставке Тамара Морщакова: «Конституция как документ разработана на перспективу, она определяет цель, к которой надо стремиться». Разговоры о том, что она устарела и мешает гражданам реализовывать свои права, она считает политиканством.

Стремление изменить Конституцию вызвано не правовыми коллизиями – тогда было бы достаточно проверить законы на конституционность, – а политическими причинами: формат и механика транзита власти 2024 г. остается неочевидной. Непубличная дискуссия в рамках заблаговременной подготовки к 2024 г. продолжается, отсюда и возвращение к теме поправок, полагает политолог Николай Петров. Речь может идти о создании новых или переустройстве имеющихся институтов власти, что позволит Путину сохранить президентский круг полномочий, и предварительном тестировании их работы: в Кремле, вероятно, не хотят принимать новую Конституцию или отменять конституционное ограничение числа президентских сроков, как в Казахстане или Азербайджане. Но президенту Путину и премьеру Медведеву говорить об этом неудобно, поэтому в ход идут «смежники» – например, Володин, специалист по устройству региональных органов власти.