Что пенсия Путина говорит о природе диктатуры

Сенсация послания-2020 президента Владимира Путина не только в том, что он всерьез взялся за Конституцию, которую, как теперь стало ясно, не особенно уважал. Не только во внезапной отставке правительства, которую прокремлевские эксперты поспешили назвать запланированной. И даже не только в том, что мы больше не понимаем, в каком государстве живем: последние 20 лет мы всегда понимаем это лишь задним числом.