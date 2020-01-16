Что пенсия Путина говорит о природе диктатуры
Сенсация послания-2020 президента Владимира Путина не только в том, что он всерьез взялся за Конституцию, которую, как теперь стало ясно, не особенно уважал. Не только во внезапной отставке правительства, которую прокремлевские эксперты поспешили назвать запланированной. И даже не только в том, что мы больше не понимаем, в каком государстве живем: последние 20 лет мы всегда понимаем это лишь задним числом.
Сенсация состоит и в том, что среди фонтана недодуманных идей и мутных формулировок прозвучало нечто важное. Президент хочет перераспределить баланс сил на верхнем этаже власти. Выгодополучателем этих изменений может стать он сам. Путин, возможно, готов уйти на почетную пенсию, пересев из кресла президента в кресло председателя Госсовета, которому, судя по слухам, в новой версии Основного закона может быть посвящена чуть ли не отдельная глава.