Анонсированная президентом реформа Конституции дает старт транзиту власти

Центральное место занял блок поправок о совершенствовании госустройства путем перераспределения полномочий между ветвями власти. Эту идею второй год активно продвигает председатель Госдумы Вячеслав Володин, и главным бенефициаром предложенных изменений станет именно нижняя палата. По мнению президента, она должна утверждать не только премьера, как сейчас, но и всех вице-премьеров и «гражданских» министров, предложенных премьером. После этого президент будет обязан их назначить, подчеркнул Путин. Однако Россия останется президентской республикой, поскольку глава государства сохранит право определять задачи и приоритеты правительства, увольнять премьера и министров, а также будет напрямую руководить силовиками. При этом президент сможет занимать свой пост суммарно не более двух сроков – из нынешней формулировки «не более двух сроков подряд» будет исключено последнее слово.