Анонсированная президентом реформа Конституции дает старт транзиту власти
Предложения Владимира Путина о внесении поправок в Конституцию стали главной частью оглашенного в среду послания президента Федеральному собранию, хотя и прозвучали лишь под занавес его выступления. Оговорившись, что необходимости в принятии нового Основного закона он не видит, Путин тем не менее анонсировал масштабные изменения, сравнимые с полноценной конституционной реформой.
Центральное место занял блок поправок о совершенствовании госустройства путем перераспределения полномочий между ветвями власти. Эту идею второй год активно продвигает председатель Госдумы Вячеслав Володин, и главным бенефициаром предложенных изменений станет именно нижняя палата. По мнению президента, она должна утверждать не только премьера, как сейчас, но и всех вице-премьеров и «гражданских» министров, предложенных премьером. После этого президент будет обязан их назначить, подчеркнул Путин. Однако Россия останется президентской республикой, поскольку глава государства сохранит право определять задачи и приоритеты правительства, увольнять премьера и министров, а также будет напрямую руководить силовиками. При этом президент сможет занимать свой пост суммарно не более двух сроков – из нынешней формулировки «не более двух сроков подряд» будет исключено последнее слово.
Совет Федерации тоже заметно усилится. Президент должен будет назначать руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров только после консультаций с этой палатой. Кроме того, сенаторы смогут по представлению президента не только назначать, но и отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов. А Конституционный суд будет вправе (тоже по запросу президента) проверять на соответствие Конституции не только действующие, как сейчас, но и принятые парламентом, но еще не подписанные президентом законы.