Январский переворот. Хронология 15 января 2020 года
Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. После его выступления правительство ушло в отставку, а должность премьера была предложена руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину.
Вот что произошло 15 января:
12.05 мск Путин начал читать послание Федеральному собранию. Первая его часть была посвящена мерам для роста рождаемости: увеличению материнского капитала и выплатам по уходу за ребенком.
13.00 мск Президент перешел к главной части своего послания – назревшим поправкам в Конституцию. Он предложил расширить полномочия Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления, а также закрепить приоритет Конституции над международным законодательством. Поправки будут вынесены на всеобщее голосование.
15.10 мск Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала маловероятным то, что для утверждения предложенных Путиным поправок в Конституцию потребуется проведение референдума. Позже проведение референдума исключил представитель Кремля Дмитрий Песков.
16.00 мск Путин прибыл в Белый дом на встречу с членами правительства. Премьер Дмитрий Медведев объявил, что на фоне грядущих поправок в Конституцию считает целесообразным распустить кабинет министров. Путин принял отставку правительства и пообещал назначить Медведева на пока еще не существующую должность заместителя председателя Совета безопасности.
19.00 мск Путин внес на должность премьера кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина. Он согласился занять этот пост.
19.30 мск Мишустин прибыл в Госдуму и провел переговоры с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Госдума рассмотрит кандидатуру руководителя ФНС 16 января.