Январский переворот. Хронология 15 января 2020 года

16.00 мск Путин прибыл в Белый дом на встречу с членами правительства. Премьер Дмитрий Медведев объявил, что на фоне грядущих поправок в Конституцию считает целесообразным распустить кабинет министров. Путин принял отставку правительства и пообещал назначить Медведева на пока еще не существующую должность заместителя председателя Совета безопасности.