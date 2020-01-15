«Транзит власти стартовал». Политологи о предложении Путина изменить Конституцию

«Президент сформулировал основные направления реформы госуправления. Однако окончательная конфигурация всех изменений и к чему они приведут, будет ясно, когда появится текст поправок в Конституцию. По сути, сегодня впервые за 25 лет существования Конституции новой России озвучен столь масштабный пакет по конституционным поправкам. Это говорит о том, что так называемый транзит власти стартовал. С точки зрения Путина, политическая система должна опираться на институты, а транзит власти не может быть персональным, а может быть только институциональным. Речь идет о том, что баланс и ответственность различных ветвей власти и институтов как раз и будет обеспечивать устойчивость системы. Соответственно, повышение роли институтов приведет и к росту политической значимости тех фигур, которые будут занимать ключевые посты. Понятно, что остается сильная президентская власть и фигура президента, но становится сильнее и пост премьер-министра, более сильными политическими фигурами будут выглядеть и спикер Госдумы, и спикер Совета Федерации. Предстоит понять, как в Конституции будет зафиксирована роль Госсовета и как будут отрегулированы отношения власти в этом направлении.