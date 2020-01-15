Медведев объявил об уходе правительства в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Об этом он сообщил в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами правительства, передает «РИА Новости». Президент поблагодарил их за совместную работу, «хотя не все получилось», и поручил исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.
Медведев заявил, что считает правильным правительству уйти в отставку на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции.
«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной»
Путин предложил ввести должность зампредседателя Совета безопасности (председателем СБ по должности является сам президент) и назначить на этот пост Медведева. Он будет отвечать за вопросы обороноспособности и безопасности.
В среду в послании Федеральному собранию Путин предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, расширить полномочия парламента при формировании правительства. Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем, по его представлению, – членов правительства. Президент будет обязан назначить их на должность.
Действующее правительство было сформировано в мае 2018 г. после начала четвертого срока Путина. Оно стало вторым под руководством Медведева. Впервые он был назначен премьер-министром в 2012 г. после того, как Путин сменил его на посту президента.