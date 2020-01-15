Медведев объявил об уходе правительства в отставку

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной»

Дмитрий Медведев премьер-министр РФ