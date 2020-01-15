Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера

Уйдя с госслужбы в 2008 г., Мишустин перешел на работу в инвестбанк — он стал президентом группы компаний UFG Asset Management. Однако уже в 2010 г. снова стал чиновником — возглавил ФНС. При Мишустине произошла стремительная цифровизация налоговой службы, кардинально улучшилось администрирование налогов. При Мишустине существенно расширились полномочия службы. Кроме налогов ФНС стала собирать страховые взносы, а с 2019 г. реализует пилотный проект по налогообложению самозанятых. В ведение ФНС была передана система управления ЗАГСами.