Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера
Президент России Владимир Путин предложил назначить руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин согласился занять этот пост, его кандидатура внесена на рассмотрение в Госдуму.
Госдума рассмотрит вопрос о назначении Мишустина на пост премьера 16 января. Вечером 15 января спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы с участием руководителей всех фракций, сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова. Мишустин также встретился с членами Совета.
У Мишустина богатый опыт работы на госслужбе. В 1998 г. он стал замминистра по налогам и сборам, а в 2004 г. после ликвидации этого министерства возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В декабре 2006 г. Мишустин возглавил специальное агентство, которое занялось реализацией одного из самых амбициозных проектов тогдашнего министра экономического развития Германа Грефа — создание особых экономических зон. При руководителе Мишустине РосОЭС были открыты первые экономические зоны — в Татарстане, Дубне и Зеленограде.
Уйдя с госслужбы в 2008 г., Мишустин перешел на работу в инвестбанк — он стал президентом группы компаний UFG Asset Management. Однако уже в 2010 г. снова стал чиновником — возглавил ФНС. При Мишустине произошла стремительная цифровизация налоговой службы, кардинально улучшилось администрирование налогов. При Мишустине существенно расширились полномочия службы. Кроме налогов ФНС стала собирать страховые взносы, а с 2019 г. реализует пилотный проект по налогообложению самозанятых. В ведение ФНС была передана система управления ЗАГСами.
Мишустин увлекается хоккеем. Он входит в состав правления Федерации хоккея России и является членом наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.
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