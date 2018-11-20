Руководитель ФНС: Пресловутого давления налоговой службы не существует
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Налоговую службу в правительстве и Кремле называют курицей, несущей золотые яйца, которая так выручила бюджет в период острого кризиса и от которой государство ждет все больше денег. Что удивительно, бизнес, с которого налоговики собирают эти деньги, в целом хвалит работу ведомства, в отличие от прошлых лет, когда процветали налоговые схемы. И это при ужесточении контроля за трансфертными ценами, офшорами, банкротствами, НДС, ритейлом, зачистках схем на разных рынках и усилении ответственности владельцев бизнеса. Оказалось, что прозрачность правил, хоть и жестких, и удобные процедуры бизнес действительно предпочитает непредсказуемости, пусть и позволяющей сэкономить на расчетах с государством.
Стратегия ФНС, о которой восемь лет назад недавно возглавивший службу Михаил Мишустин рассказывал «Ведомостям», казалась смесью утопии и невыполнимых обещаний. Когда у налоговиков были планы сбора налогов с проверок, а возврат НДС превращался в долгий судебный спор, слова «мы – сервисная компания» звучали как лозунг. С тех пор из сборщика налогов ФНС превратилась в огромную сервисную платформу, которая не только наполняет бюджет, но и помогает ему экономить. Она предложила новые технологии и новый формат контроля и b2b-, и b2c-сектору. А теперь предлагает их и c2c-сектору – развивающемуся рынку фрилансеров. Для ФНС этот проект может стать или большой победой, или громким провалом. О стратегии ФНС на следующие годы Мишустин рассказывает в интервью «Ведомостям».
Режим для фрилансеров
– В 2019 г. начинается эксперимент с новым налоговым режимом для самозанятых. 4% и 6% – ставка, безусловно, очень низкая. Но будут ли люди переходить на этот режим?
– Вы абсолютно правильно сказали, это не новый налог на самозанятых, это новый налоговый режим. И я очень хочу, чтобы ваши читатели поняли, что это, если хотите, новая налоговая льгота для граждан, которых можно отнести к самозанятым. Потому что до сих пор по Налоговому кодексу они, как и все российские резиденты, должны были платить налог по существенно более высокой ставке – 13%.
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Родился в 1966 г. в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт
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1992директор тестовой лаборатории «Международного компьютерного клуба»
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1998замруководителя Госналогслужбы, затем замминистра по налогам и сборам
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2004руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
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2007руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами
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2008президент UFG Asset Management
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2010назначен руководителем ФНС
Чтобы считаться плательщиком налога на профессиональный доход, человек должен сам оказывать услуги и производить товары, у него не должно быть работников и работодателя и сумма, которую он зарабатывает таким образом, не должна превышать 2,4 млн руб. в год.
Этот налоговый режим позволит решить целый ряд проблем. Мы проводили опрос, почему люди не хотят применять любой из специальных режимов или платить 13%, почему они скрывают доходы. Угадайте, что было на первом месте? Нежелание регистрироваться ни в налоговой инспекции, ни где-то еще, куда-то приходить. Второе – нежелание заполнять декларации, иметь дело с налоговой отчетностью. Третье – страховые взносы, которые в конце года нужно платить во всех льготных режимах. Четвертое – высокая ставка налога, в частности 13%, хотя она одна из самых низких в мире. Правительство, Минфин и Минэкономразвития начали работать над тем, как решить эти вопросы. И было решено сделать в виде эксперимента, аккуратно новый режим. Это будет мобильное приложение, которое позволит человеку, я подчеркиваю, добровольно, перейти на этот режим, не регистрируясь в инспекции, ничего не заполняя, а просто отсканировав документ или введя ИНН и пароль от личного кабинета. Это виртуальная мобильная касса, только без кассового аппарата, которая сама в конце месяца покажет, сколько вы должны заплатить налогов.
Платить страховые взносы не нужно, только 4% при работе с физлицами и 6% – с юрлицами. В эту сумму входит взнос в ФСС – 1,5% при работе с физлицами и 2,5% – с юрлицами. Это уникальный режим, в мире аналогов не знаю.
– Сейчас ставка 4% и 6%, но мы привыкли, что государство в любой момент может изменить правила игры. Как люди могут быть уверены, что через несколько лет ставка не будет уже 10%?
– Ответом на ваш вопрос является закон, который в третьем чтении приняла Госдума. Если вы его внимательно прочитаете, то увидите, что ставки устанавливаются на время проведения всего эксперимента – на 10 лет до 2029 г. Эксперимент в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане будет длиться 10 лет с неизменными условиями. Председатель профильного комитета Госдумы Андрей Макаров и другие коллеги, которые работали над законопроектом, тесно общались с бизнесом, продумывали максимально простые и комфортные условия для самозанятых.
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