Руководитель ФНС: Пресловутого давления налоговой службы не существует

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы Максим Стулов / Ведомости

Налоговую службу в правительстве и Кремле называют курицей, несущей золотые яйца, которая так выручила бюджет в период острого кризиса и от которой государство ждет все больше денег. Что удивительно, бизнес, с которого налоговики собирают эти деньги, в целом хвалит работу ведомства, в отличие от прошлых лет, когда процветали налоговые схемы. И это при ужесточении контроля за трансфертными ценами, офшорами, банкротствами, НДС, ритейлом, зачистках схем на разных рынках и усилении ответственности владельцев бизнеса. Оказалось, что прозрачность правил, хоть и жестких, и удобные процедуры бизнес действительно предпочитает непредсказуемости, пусть и позволяющей сэкономить на расчетах с государством.

Стратегия ФНС, о которой восемь лет назад недавно возглавивший службу Михаил Мишустин рассказывал «Ведомостям», казалась смесью утопии и невыполнимых обещаний. Когда у налоговиков были планы сбора налогов с проверок, а возврат НДС превращался в долгий судебный спор, слова «мы – сервисная компания» звучали как лозунг. С тех пор из сборщика налогов ФНС превратилась в огромную сервисную платформу, которая не только наполняет бюджет, но и помогает ему экономить. Она предложила новые технологии и новый формат контроля и b2b-, и b2c-сектору. А теперь предлагает их и c2c-сектору – развивающемуся рынку фрилансеров. Для ФНС этот проект может стать или большой победой, или громким провалом. О стратегии ФНС на следующие годы Мишустин рассказывает в интервью «Ведомостям».

Режим для фрилансеров

– В 2019 г. начинается эксперимент с новым налоговым режимом для самозанятых. 4% и 6% – ставка, безусловно, очень низкая. Но будут ли люди переходить на этот режим?

– Вы абсолютно правильно сказали, это не новый налог на самозанятых, это новый налоговый режим. И я очень хочу, чтобы ваши читатели поняли, что это, если хотите, новая налоговая льгота для граждан, которых можно отнести к самозанятым. Потому что до сих пор по Налоговому кодексу они, как и все российские резиденты, должны были платить налог по существенно более высокой ставке – 13%.

Михаил Мишустин Родился в 1966 г. в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт

1992 директор тестовой лаборатории «Международного компьютерного клуба»

1998 замруководителя Госналогслужбы, затем замминистра по налогам и сборам

2004 руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости

2007 руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами

2008 президент UFG Asset Management

2010 назначен руководителем ФНС

Чтобы считаться плательщиком налога на профессиональный доход, человек должен сам оказывать услуги и производить товары, у него не должно быть работников и работодателя и сумма, которую он зарабатывает таким образом, не должна превышать 2,4 млн руб. в год.

Этот налоговый режим позволит решить целый ряд проблем. Мы проводили опрос, почему люди не хотят применять любой из специальных режимов или платить 13%, почему они скрывают доходы. Угадайте, что было на первом месте? Нежелание регистрироваться ни в налоговой инспекции, ни где-то еще, куда-то приходить. Второе – нежелание заполнять декларации, иметь дело с налоговой отчетностью. Третье – страховые взносы, которые в конце года нужно платить во всех льготных режимах. Четвертое – высокая ставка налога, в частности 13%, хотя она одна из самых низких в мире. Правительство, Минфин и Минэкономразвития начали работать над тем, как решить эти вопросы. И было решено сделать в виде эксперимента, аккуратно новый режим. Это будет мобильное приложение, которое позволит человеку, я подчеркиваю, добровольно, перейти на этот режим, не регистрируясь в инспекции, ничего не заполняя, а просто отсканировав документ или введя ИНН и пароль от личного кабинета. Это виртуальная мобильная касса, только без кассового аппарата, которая сама в конце месяца покажет, сколько вы должны заплатить налогов.

Платить страховые взносы не нужно, только 4% при работе с физлицами и 6% – с юрлицами. В эту сумму входит взнос в ФСС – 1,5% при работе с физлицами и 2,5% – с юрлицами. Это уникальный режим, в мире аналогов не знаю.

– Сейчас ставка 4% и 6%, но мы привыкли, что государство в любой момент может изменить правила игры. Как люди могут быть уверены, что через несколько лет ставка не будет уже 10%?

– Ответом на ваш вопрос является закон, который в третьем чтении приняла Госдума. Если вы его внимательно прочитаете, то увидите, что ставки устанавливаются на время проведения всего эксперимента – на 10 лет до 2029 г. Эксперимент в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане будет длиться 10 лет с неизменными условиями. Председатель профильного комитета Госдумы Андрей Макаров и другие коллеги, которые работали над законопроектом, тесно общались с бизнесом, продумывали максимально простые и комфортные условия для самозанятых.