Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Фейс-контроль для няни

Как агрегаторы помогут ФНС вывести самозанятых из тени

У самих самозанятых есть несколько способов реагирования
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Основатель сайта поиска догситтеров dogsy.ru Михаил Репников только на днях узнал, что биржи фрилансеров могут обязать регистрировать только легальных самозанятых, вставших на налоговый учет. Сейчас на dogsy.ru – 5000 догситтеров, каждый месяц регистрируются еще 100–200 новых исполнителей. При регистрации они указывают данные паспорта и место жительства, говорит он. В Москве догситтеры получают около 500 руб. в день за передержку собаки. Хозяева платят догситтерам наличными, а фрилансеры самостоятельно перечисляют платформе 20% от суммы. Если при регистрации придется указывать ИНН и платить налоги, то исполнители перестанут пользоваться платформой и бизнес придется закрывать, опасается он.

Федеральная налоговая служба (ФНС) уже провела ряд совещаний с десятком крупных агрегаторов заказов для фрилансеров и таксистов, в совещаниях участвуют также банки, говорят представители сервисов. Последнее совещание представителей платформ с главой ФНС Михаилом Мишустиным состоялось в четверг, рассказал один из участников встречи. Мишустин подтвердил, что разработка информационной системы «Мой налог» для самозанятых находится на финальной стадии. Речь идет об информационной системе ФНС, интерфейсах для площадок, а также мобильном приложении для самозанятых, через которое они будут регистрироваться в ФНС, проводить платежи и платить налоги. Сам Мишустин ранее рассказывал в интервью, что приложение будет готово в январе 2019 г. Агрегаторы будут подключаться к системе «Мой налог», интегрировать в свои сервисы «основные функции системы», говорит представитель сайта «Профи.ру», который присутствовал на совещаниях в ФНС.

Напомним, что в январе будет запущен новый налоговый режим для самозанятых. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, для работающих с юрлицами – 6%. Эксперимент пройдет в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Воспользоваться новой налоговой системой может фрилансер с доходом не более 200 000 руб. в месяц, или 2,4 млн в год.

Площадки подчиняются

«Профи.ру» планирует подключиться к платформе ФНС «Мой налог» к концу этого года, говорит представитель сервиса. «Профи.ру» будет в онлайновом режиме проверять данные самозанятого в базах ФНС. Однако регистрироваться на сайте смогут все – в том числе и физлица без статуса самозанятого, утверждает заместитель гендиректора «Профи.ру» Алексей Няненко. Он уверяет, что сервис лишь будет рекламировать фрилансерам платформу «Мой налог» и предлагать им встать на учет. На сервисе «Профи.ру» зарегистрировано 450 000 фрилансеров.

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