Экономика / Правила

Бизнесу будет проще воспользоваться налоговыми льготами

Верховный суд призвал оценивать законность их применения исходя из экономического смысла
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В августе бизнес наконец дождался отмены налога на движимое имущество. Но споры о льготе на него за прошлые периоды продолжаются. 16 октября Верховный суд разрешил спор, тянувшийся с 2015 г., когда в силу вступили поправки, не позволяющие пользоваться освобождением от налога при передаче нового оборудования взаимозависимым лицам. Верховный суд льготу признал.

Налоговики проверяли уточненные декларации компании «Азот» (входит в холдинг «Еврохим») за 2015 г. и I квартал 2016 г. Компания захотела вернуть уплаченные 744 524 руб. налога на оборудование, которое изготовило ее «сестринское» предприятие «Новомосковск-ремстройсервис». Налоговики отказали, компания обратилась в суд, проиграла процесс в трех инстанциях, но Верховный суд встал на ее сторону. Взаимозависимость не является основанием для более обременительного налогового режима компаний, входящих в единую группу и имеющих «длительные экономически и исторически обусловленные хозяйственные отношения», указано в определении Верховного суда. Ограничение в Налоговом кодексе не распространяется на ситуации, которые не приводят к уклонению от уплаты налогов.

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