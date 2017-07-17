Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Возмещение в ускоренном темпе

Налоговики будут быстрее возмещать компаниям НДС

Это вернет оборотные средства в бизнес
  • Маргарита Папченкова,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила внутреннее письмо, сокращающее время проверки НДС для добросовестных налогоплательщиков с трех месяцев до двух. «Ведомости» ознакомились с документом. Представитель ФНС отказался от комментариев.

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