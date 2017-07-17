Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Возмещение в ускоренном темпе
Налоговики будут быстрее возмещать компаниям НДС
Это вернет оборотные средства в бизнес
- Маргарита Папченкова,
- Елизавета Базанова
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Экспортерам будет проще – у них появятся дополнительные оборотные средства
Евгений Егоров / Ведомости
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила внутреннее письмо, сокращающее время проверки НДС для добросовестных налогоплательщиков с трех месяцев до двух. «Ведомости» ознакомились с документом. Представитель ФНС отказался от комментариев.
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