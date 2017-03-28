Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года

Законопроект о tax free будет внесен в правительство через две недели и заработает с 1 октября 2017 г. Об этом заявил руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Мы согласовали законопроект с коллегами из Минэкономразвития, из Минпромторга, из ФНС. После согласования с Минюстом законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства. Думаем, где-то к середине апреля», - сказал он.

По его расчетам, в конце апреля - начале мая законопроект внесут в Госдуму. «При удачном стечении обстоятельств мы ожидаем, что он будет принят в весеннюю сессию», - добавил Сазанов.

В рамках пилотного запуска системы tax free иностранные покупатели смогут получать возмещение НДС, уплаченного при покупке товаров в России, на алкогольную продукцию. На другие подакцизные товары возврат НДС распространяться не будет.