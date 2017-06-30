Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Бюджет к реформам не готов
В бюджете до 2020 года не заложены никакие реформы
Минфин фиксирует сложившийся в правительстве статус-кво
- Елизавета Базанова,
- Филипп Стеркин
- / Ведомости
Правительство не спешит с реформами в бюджете (на фото: слева – премьер Дмитрий Медведев, справа – министр финансов Антон Силуанов)
Евгений Биятов / РИА Новости
«Я все жду, когда мы подойдем к 2020 г., когда можно будет расходы увеличивать без последствий для устойчивости бюджета», – говорил министр финансов Антон Силуанов. И дождался – в бюджетных проектировках расходы в 2020 г. растут на 731 млрд руб. (впервые в будущей «трехлетке»). Впрочем, по отношению к ВВП они сократятся до 15,7% против 18%, например, в 2017 г. Доходы по отношению к ВВП будут планомерно сокращаться с 15,1 до 14,9% (в 2017 г. – 15,9%).
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