В бюджете до 2020 года не заложены никакие реформы

Правительство не спешит с реформами в бюджете (на фото: слева – премьер Дмитрий Медведев, справа – министр финансов Антон Силуанов) Евгений Биятов / РИА Новости

«Я все жду, когда мы подойдем к 2020 г., когда можно будет расходы увеличивать без последствий для устойчивости бюджета», – говорил министр финансов Антон Силуанов. И дождался – в бюджетных проектировках расходы в 2020 г. растут на 731 млрд руб. (впервые в будущей «трехлетке»). Впрочем, по отношению к ВВП они сократятся до 15,7% против 18%, например, в 2017 г. Доходы по отношению к ВВП будут планомерно сокращаться с 15,1 до 14,9% (в 2017 г. – 15,9%).