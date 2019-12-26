Конституция как главный сюжет 2020 года
Опережая срок истечения своих полномочий, президент Путин постарается сыграть в последнюю большую игру в карьеру
Самый важный сюжет 2020 г. – это Конституция. Конституция – это проблема-2024, а проблема-2024 – это Конституция. Простая дилемма встала перед президентом Владимиром Путиным в 2019 г. Ни одна правовая система в мире больше не обеспечивает иммунитет бывшим руководителям государств, их «долго и счастливо» после ухода из власти не гарантировано. Импичмент президента Дональда Трампа лишь очередное напоминание. Это значит, что уходить нельзя. Но если уходить нельзя, значит, 20 лет игр с текстом Основного закона страны были лишними: менять, и менять радикально, придется.
Оговорка президента про «подряд», которую восприняли как намек на возможный казуистический фокус – если без «подряд», то все как бы заново и можно править еще 12 лет, – была не про это. Скорее Путин в обычной для него манере немножко пошутил: он, правивший четыре срока, такой один, и второго Путина быть не может. Поэтому теперь «подряд» можно и убрать. А вот история с Белоруссией и возможным созданием реального, а не бумажного Союзного государства, т. е. такого, где у высших органов власти будут реальные оборонные и внешнеполитические полномочия, кажется, становится чуть ли не «планом А».
Сейчас ситуация выглядит так, будто Путин договорился с премьером Дмитрием Медведевым о том, что именно Медведев может получить приз в виде нового президентского срока. Но при одном условии. Именно Медведев должен «загнать» президента Белоруссии Александра Лукашенко в ловушку нового Союзного договора. Сделает – и Путин займет высший пост в новом государственном образовании, а Россия достанется Медведеву. Оттого Лукашенко и пытается последние недели атаковать не Путина и не Россию, а загонщика – т. е. премьера и его правительство.
Кроме неуступчивости Лукашенко, с этим сценарием есть одна проблема. Ни Путин, ни Медведев, ни парламент не могут перераспределять суверенные полномочия России как государства, это может делать только суверен. То есть согласно ст. 3 нашей Конституции – российский народ. Любое межгосударственное соглашение, отчуждающее часть национальных полномочий в пользу любой иной власти, будет ничтожным без референдума или созыва политически легитимного, т. е. признанного всеми гражданами страны, Конституционного собрания. Готов ли президент так повысить ставки? Узнаем в 2020 г.
Другой сюжет, сплетающийся с первым, с сюжетом про транзит и гарантии президенту, – это самое резкое перераспределение баланса власти и политических полномочий в пользу силовиков начиная с 1993 г. Отсутствие танков на улицах не должно вводить в заблуждение, в новом цифровом мире они, строго говоря, просто не нужны. Там, где раньше Кремль отправлял власть, т. е. манипулировал, торговался и даже договаривался, сегодня силовики, прежде всего Росгвардия, ФСБ, Роскомнадзор, осуществляют господство, т. е. отдают приказы и принуждают к исполнению.
Важно, что на пресс-конференции президент сказал о неприкосновенности лишь первой главы Основного закона. О второй, которую вообще-то тоже нельзя менять без созыва Конституционного собрания, он как будто забыл. Проблема в том, что вторая глава, которую, получается, менять можно, называется «Права и свободы человека и гражданина». Понятно, что существующая правовая архитектура законов о политических преследованиях и запретах ей не соответствует. Но, кажется, впервые в новой истории речь может зайти не о приведении репрессивных законов в соответствие с Конституцией, а наоборот. Тем более есть и объясняющий такую необходимость сюжет, связанный с правами нового поколения, цифровыми правами. В действующей Конституции их нет, так что резон превратить «суверенный интернет» в конституционную норму очевиден.
Два этих мотива, сплетаясь, уже прояснили политическое лицо 2020 г. Опережая срок истечения своих полномочий, президент Путин постарается сыграть в последнюю большую игру в карьере. Размен, который нам предложен, предельно циничен и прост. Либо мы согласимся ради гражданского мира на разрушение основ нашего государства. Либо нам придется защищать не гражданский мир, а нашу Конституцию.
Автор — социолог, преподаватель программы «Фундаментальная социология» Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка)