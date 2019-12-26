Конституция как главный сюжет 2020 года

Оговорка президента про «подряд», которую восприняли как намек на возможный казуистический фокус – если без «подряд», то все как бы заново и можно править еще 12 лет, – была не про это. Скорее Путин в обычной для него манере немножко пошутил: он, правивший четыре срока, такой один, и второго Путина быть не может. Поэтому теперь «подряд» можно и убрать. А вот история с Белоруссией и возможным созданием реального, а не бумажного Союзного государства, т. е. такого, где у высших органов власти будут реальные оборонные и внешнеполитические полномочия, кажется, становится чуть ли не «планом А».