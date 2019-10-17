Мнения / Аналитика / Хроники транзита
Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Что такое путинизм на самом деле

Что такое путинизм на самом деле

Социолог Константин Гаазе отказывается от своей идеи о дневном и ночном государстве
Константин Гаазе

Разговоры о путинизме как идеологии и политической доктрине идут давно, они начались не с краткого текста Владислава Суркова и им не исчерпываются. У этих разговоров есть несколько измерений.

Одно – вопрос о наследии, наследстве в прямом смысле слова: если президент Путин вообще куда-то уходит – в 2024 г. или раньше, – не пора ли нам решить, что из сделанного им стоит взять в светлое будущее. Здесь скорее речь идет о застольных беседах: пока придворные и друзья президента в своем кругу говорят о вечном и гериатрическом (для многих это сегодня одно и то же), молодежь за соседним столом разгоняет фантазию рассуждениями о будущем – доктрину можно взять, а вот стиль правления мы точно поменяем. Но пока это судачество, а не политика.

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Комментарии
edoroshenko
08:38 18.10.2019
О том, что режим ослабляет и разрушает государство в России, неоднократно говорил, например, Фукуяма. Государство не справляется со своими функциями, т.к. его ресурсы идут на поддержание внешнего "политбюро" и его силового аппарата.
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