Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Что такое путинизм на самом деле

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Разговоры о путинизме как идеологии и политической доктрине идут давно, они начались не с краткого текста Владислава Суркова и им не исчерпываются. У этих разговоров есть несколько измерений.

Одно – вопрос о наследии, наследстве в прямом смысле слова: если президент Путин вообще куда-то уходит – в 2024 г. или раньше, – не пора ли нам решить, что из сделанного им стоит взять в светлое будущее. Здесь скорее речь идет о застольных беседах: пока придворные и друзья президента в своем кругу говорят о вечном и гериатрическом (для многих это сегодня одно и то же), молодежь за соседним столом разгоняет фантазию рассуждениями о будущем – доктрину можно взять, а вот стиль правления мы точно поменяем. Но пока это судачество, а не политика.