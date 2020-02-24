Где вирус опаснее
Распространение коронавируса в Европе и Азии — это серьезный вызов системам здравоохранения этих стран, но еще опаснее его появление в странах третьего мира
Новые данные о распространении коронавируса за пределами Китая демонстрируют всю серьезность вызова медицинским и чрезвычайным службам в этих государствах и их готовности к эффективным действиям в экстраординарных ситуациях. Теперь коронавирус – это реальность и для стран Европы и ряда государств Азии. По данным сайта www.worldometers.info и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространение коронавируса в Китае замедлилось, зато в Южной Корее, Италии и Иране число заболевших за сутки выросло на 30–40% и исчисляется десятками и даже сотнями человек.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области