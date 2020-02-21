Что показала история плавучего карантина

Горстка невинных людей заперта в тесном пространстве, а вокруг бушует страшная неведомая инфекция, и она безжалостно косит жертв; и лекарства никакого нет, а зато есть злодеи, они с негодяйскими целями помогают неуязвимой заразе распространиться. Инфекция проникает и в тесное пространство, чтобы и там совершить смертельную жатву! Но находятся герои – и т. д.