Что показала история плавучего карантина
Эпидемия коронавируса на лайнере Diamond Princess не оказалась опустошительной
Горстка невинных людей заперта в тесном пространстве, а вокруг бушует страшная неведомая инфекция, и она безжалостно косит жертв; и лекарства никакого нет, а зато есть злодеи, они с негодяйскими целями помогают неуязвимой заразе распространиться. Инфекция проникает и в тесное пространство, чтобы и там совершить смертельную жатву! Но находятся герои – и т. д.
Любимый сюжет писателей-фантастов и голливудских сценаристов: мужество, самопожертвование – и подлость, глупый эгоизм. И ясно, кто победит. Приятно описывать утопическую модель человечества: всегда есть место драме, трагедии и хорошему концу.
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