Надо ли бороться с ростом цен на медицинские маски
Маски — это способ исключительно психологической защиты
Допустим, нет коронавируса уханьского, а есть 20 000 больных китайцев в многомиллионном Ухане. Новость? Вообще, нет, ни один редактор не поставит: китайцев 1,5 млрд, 20 000 – ничто.
Но все меняется, когда речь идет о неведомом вирусе, который невидимым путем может дотянуться до каждого! Мало ли, откуда приехал вон тот чихающий в метро человек? А вдруг из Китая?
Всему миру страшно. Самолеты не летают. Триллионы долларов теряются на рынках. А главное – из аптек пропадают медицинские маски. Или дорожают так, что президент Владимир Путин готов внести поправки в лицензии зарвавшихся аптекарей!
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