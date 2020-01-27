Суперсовременная медицина и генетика против древнего существа

Нет, не так: новый коронавирус, действительно, создан в лаборатории в Ухане – на основе вируса, вызывавшего атипичную пневмонию (тяжелый острый респираторный синдром, SARS). Но выпустили его не нарочно, а по неосторожности, и да, счет пошел на десятки тысяч, а может, уже и сотня тысяч заразившихся есть. Вирус рукотворный, остановить его невозможно! Расползается по Европе уже и по Штатам, Азию почти всю уже накрыло! Смертность – 10%, так что вымрут миллионы! Не прямо сейчас, а потом, когда заболеет вся Земля.