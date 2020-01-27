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Суперсовременная медицина и генетика против древнего существа

Новый коронавирус из Уханя оказался опаснее, чем казалось поначалу
Кирилл Харатьян
Wikipedia

Значит, так: это месть (ответка) из КНР президенту США Дональду Трампу: он нагнул китайское руководство, оно подписало кабальный торговый договор, не могло не подписать, и теперь китайцы заражают американцев – заразные люди без всяких симптомов проникают в Штаты, и скоро там будет апокалипсис. Счет заразным агентам пошел на десятки тысяч! Смертность ужасная!

Нет, не так: новый коронавирус, действительно, создан в лаборатории в Ухане – на основе вируса, вызывавшего атипичную пневмонию (тяжелый острый респираторный синдром, SARS). Но выпустили его не нарочно, а по неосторожности, и да, счет пошел на десятки тысяч, а может, уже и сотня тысяч заразившихся есть. Вирус рукотворный, остановить его невозможно! Расползается по Европе уже и по Штатам, Азию почти всю уже накрыло! Смертность – 10%, так что вымрут миллионы! Не прямо сейчас, а потом, когда заболеет вся Земля.

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