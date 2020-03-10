Изолируй себя сам

Эпидемия нового коронавируса продолжает разрастаться. По состоянию на 8 марта, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания отмечены в 109 странах, число заразившихся выросло до 106 000 человек, умерших – 3600 (по данным сервиса Worldmeters – 111 000 и 3900). Большинство новых случаев заражения и смертельных исходов фиксируется вне Китая, в том числе в развитых странах Запада. Быстрее стало расти число заболевших и в России: число зарегистрированных больных выросло за несколько дней марта с 6 до 17 (без учета троих россиян с лайнера Diamond Princess), из них в Москве – восемь.