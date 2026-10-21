Главное из заявлений Пескова о конфликте на Украине и позиции Европы

Главное из заявлений Пескова о конфликте на Украине и позиции ЕвропыРоссии по-прежнему нужен мир, а не перемирие
России, как и прежде, нужен мир на Украине, а не перемирие. Позиция Москвы по этому поводу остается неизменной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ведомости» собрали главные заявления представителя Кремля об украинском конфликте и других вопросах международной повести.
«Ничего не изменилось. Нам нужен мир, а не перемирие», – заявил Песков прессе, комментируя позицию Москвы насчет украинского урегулирования (цитата по «РИА Новости»).
На вопрос, разделяют ли в Кремле позицию Трампа о возможности урегулирования конфликта и подписания соглашений без участия президента Украины Владимира Зеленского, Песков ответил, что кто-то в Киеве должен принять ответственное решение. По его словам, урегулирование без присутствия представителей Украины невозможно. «Это обязательно», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Представитель Кремля также отметил, что Москва оценит, насколько конструктивный вклад президент Финляндии Александр Стубб может внести в процесс урегулирования. конфликта на Украине.
«Если он может внести конструктивный вклад, то это можно оценить положительно. Если нет, если он может повторять только общую европейскую позицию, то вряд ли это может стать конструктивным вкладом», – обратил внимание Песков.
Журналисты также спросили Пескова о докладе о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. По его словам, в Кремле пока не ознакомились с этим документом.
Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин 21 октября встретится в Санкт-Петербурге с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Китайский премьер прибыл в Петербург 20 октября. Сегодня там проходят его переговоры с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
21 октября Путин также примет в Константиновском дворце спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что переговоры по украинскому урегулированию станут интегральной частью программы. 20 октября в Осло прошли переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, Киев выдвинул новые идеи и предложения, они были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».