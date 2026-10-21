Главное из заявлений Пескова о конфликте на Украине и позиции Европы

21 октября Путин также примет в Константиновском дворце спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что переговоры по украинскому урегулированию станут интегральной частью программы. 20 октября в Осло прошли переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, Киев выдвинул новые идеи и предложения, они были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».