«Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.
21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. В «Пулково» его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.