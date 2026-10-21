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«Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.

21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. В «Пулково» его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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