Захарова: руководство Франции довело страну до безумия

Захарова сравнила происходящие во Франции беспорядки с разрушительными последствиями Французской революции. По ее словам, революция сопровождалась не только лозунгами о равенстве и братстве, но и массовым насилием, казнями и погромами. Она охарактеризовала такие события как бессмысленное и беспощадное разрушение.