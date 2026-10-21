Захарова: руководство Франции довело страну до безумия
Французские власти довели страну до «безумия», пытаясь объяснять внутренние проблемы действиями России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.
«Эти правители постоянно связывали свои действия с нашей страной. То, до чего они довели Францию, – это безумие», – сказала дипломат.
Захарова сравнила происходящие во Франции беспорядки с разрушительными последствиями Французской революции. По ее словам, революция сопровождалась не только лозунгами о равенстве и братстве, но и массовым насилием, казнями и погромами. Она охарактеризовала такие события как бессмысленное и беспощадное разрушение.
18 октября Захарова обвинила французские власти в двойных стандартах при оценке протестов. Дипломат раскритиковала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности запрета собраний для защиты общественного порядка, напомнив о позиции Парижа в отношении демонстраций в других странах.