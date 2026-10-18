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Захарова указала на двойные стандарты после слов Макрона о погромах во Франции

Филипп Иванов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выступление президента Франции Эммануэля Макрона, посвященное массовым беспорядкам.

Она процитировала его слова о том, что префекты (представители центральной власти в регионе) будут принимать решения совместно с мэрами для защиты городов, зданий и магазинов, «в том числе вплоть до запрета собраний, когда это необходимо».

«Я хочу здесь сказать совершенно ясно: в отношении погромщиков и всех, кто прибегает к насилию, мы будем непреклонны», – привела Захарова часть выступления Макрона.

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Дипломат задалась вопросом, где в этой ситуации «права человека», «свобода самовыражения» и тезис «они же дети». По ее словам, когда Париж громят французы, это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда митингующие громят города в других странах, предлагается молча наблюдать, перечитывая «гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов».

«Нет уж. Требуются единые стандарты, а не бесконечное западное шулерство с правочеловеческой проблематикой и вмешательством во внутренние дела суверенных стран», – написала Захарова в Telegram.

18 октября Макрон выступил с обращением к нации на фоне массовых протестов, погромов и грабежей в стране. В беспорядках он обвинил ультралевых и уголовников, а также пообещал принять решительные меры для наказания виновных. Кроме того, он призвал к диалогу с молодежью и выразил надежду на скорое снижение цен на топливо.

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