Захарова указала на двойные стандарты после слов Макрона о погромах во Франции

18 октября Макрон выступил с обращением к нации на фоне массовых протестов, погромов и грабежей в стране. В беспорядках он обвинил ультралевых и уголовников, а также пообещал принять решительные меры для наказания виновных. Кроме того, он призвал к диалогу с молодежью и выразил надежду на скорое снижение цен на топливо.