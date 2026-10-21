Кремль: позиция РФ по энергетическому перемирию с Украиной не изменилась

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия изучит предложения американских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине, но политических уступок со стороны Москвы ждать не стоит. Песков в ходе брифинга сказал, что России важно, чтобы переговоры по урегулированию конфликта вел легитимный представитель украинской власти. По его словам, этот человек должен быть готов взять на себя ответственность и принять необходимые решения для урегулирования конфликта.