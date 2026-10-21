Кремль: позиция РФ по энергетическому перемирию с Украиной не изменилась
Позиция России по энергетическому перемирию с Украиной не изменилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Представитель Кремля подчеркнул, что российской стороне нужен мир на Украине, а не перемирие.
21 октября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа состоятся в первой половине дня 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Участие в переговорах примет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В повестку беседы войдет украинское урегулирование.
Кортеж автомобилей Уиткоффа и Дмитриева уже прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту «Пулково».
20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».
В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия изучит предложения американских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине, но политических уступок со стороны Москвы ждать не стоит. Песков в ходе брифинга сказал, что России важно, чтобы переговоры по урегулированию конфликта вел легитимный представитель украинской власти. По его словам, этот человек должен быть готов взять на себя ответственность и принять необходимые решения для урегулирования конфликта.