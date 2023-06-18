Попова: экономика России потеряла по $306 на человека из-за коронавируса

«Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчета на душу населения потери российской экономики составили $306 за счет пандемии, а в Германии это число составляет $4807, в Австралии – $5760 на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно», – сказала Попова.