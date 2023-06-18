Попова: экономика России потеряла по $306 на человека из-за коронавируса
«Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчета на душу населения потери российской экономики составили $306 за счет пандемии, а в Германии это число составляет $4807, в Австралии – $5760 на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно», – сказала Попова.
По ее словам, в мире по-разному подходили к борьбе с пандемией. Если в ряде стран были бесконечные локдауны, то в России такую меру назвали малоэффективной. Эта система использовалась лишь один раз, когда еще было непонятно, что это за вирус.
По оценке Роспотребнадзора, коронавирус в 2020 г. нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб., что в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней. Первый вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что государство потратило на поддержку экономики в пандемию в общей сложности 4 трлн руб.