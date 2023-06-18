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Попова: экономика России потеряла по $306 на человека из-за коронавируса

Ведомости

Экономика России потеряла гораздо меньше Германии и Австралии из расчета на душу населения во время пандемии коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчета на душу населения потери российской экономики составили $306 за счет пандемии, а в Германии это число составляет $4807, в Австралии – $5760 на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно», – сказала Попова.

По ее словам, в мире по-разному подходили к борьбе с пандемией. Если в ряде стран были бесконечные локдауны, то в России такую меру назвали малоэффективной. Эта система использовалась лишь один раз, когда еще было непонятно, что это за вирус.

Ранее по теме: Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса

По оценке Роспотребнадзора, коронавирус в 2020 г. нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб., что в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней. Первый вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что государство потратило на поддержку экономики в пандемию в общей сложности 4 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных