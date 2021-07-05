Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса

Ведомости

Коронавирус в 2020 г. нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 г.».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 г. в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд руб., что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — говорится в докладе.

Согласно документу, прямые затраты на лечение больных COVID-19 в стационарах в прошлом году составили 183 млрд руб., итоговые расходы на тестирование – 108 млрд руб. Не менее 515 млрд руб. составили прямые выплаты из федерального бюджета для поддержки населения и предприятий.

Около 189,5 млрд руб. были направлены на организацию и оказание медицинской помощи больным коронавирусом. Средства также были выделены на строительство инфекционных стационаров, перепрофилирование больниц в инфекционные, разработку, производство и распределение оборудования и препаратов для диагностики, профилактики и лечения коронавируса, производство средств индивидуальной защиты, работу лабораторий и т.д.

В ноябре 2020 г. вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что Россия в 2020 г. направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет, по его словам, «стал военным щитом, который принял на себя весь этот удар». По оценке вице-премьера, расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных