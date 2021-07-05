Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
Коронавирус в 2020 г. нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 г.».
«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 г. в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд руб., что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — говорится в докладе.
Согласно документу, прямые затраты на лечение больных COVID-19 в стационарах в прошлом году составили 183 млрд руб., итоговые расходы на тестирование – 108 млрд руб. Не менее 515 млрд руб. составили прямые выплаты из федерального бюджета для поддержки населения и предприятий.
Около 189,5 млрд руб. были направлены на организацию и оказание медицинской помощи больным коронавирусом. Средства также были выделены на строительство инфекционных стационаров, перепрофилирование больниц в инфекционные, разработку, производство и распределение оборудования и препаратов для диагностики, профилактики и лечения коронавируса, производство средств индивидуальной защиты, работу лабораторий и т.д.
В ноябре 2020 г. вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что Россия в 2020 г. направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет, по его словам, «стал военным щитом, который принял на себя весь этот удар». По оценке вице-премьера, расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г.