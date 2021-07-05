Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса

В ноябре 2020 г. вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что Россия в 2020 г. направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет, по его словам, «стал военным щитом, который принял на себя весь этот удар». По оценке вице-премьера, расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г.