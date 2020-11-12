Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви решением Верховного суда освобожден из-под домашнего ареста, куда был помещен в апреле 2019 г., сообщил «Ведомостям» его адвокат Дмитрий Клеточкин. Информацию об этом подтвердил также представитель инвестфонда.
«Их (фигурантов дела. — прим. ред.) уголовное преследование, которое длится год и 9 месяцев, должно быть прекращено, потому что в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших: банк «Восточный», получив возмещение средств, отозвал гражданский иск», — пояснили в Baring Vostok.
Калви был отпущен с условием «запрета на общение с некоторым перечнем лиц», уточнил адвокат. Суд также освободил из-пол домашнего ареста других фигурантов дела — экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, партнеров Baring Vostok — француза Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова и экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова.
В ходе судебного заседания стало известно, что ставший основанием для возбуждения уголовного дела долг перед банком «Восточный» в 2,5 млрд руб. был погашен, сообщает ТАСС. Кроме того, Верховный суд снял арест с московских квартир жены Дельпаля и матери Зюзина, а также мотоциклов, которые Владимиров продал перед возбуждением дела. Арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 2,5 млрд руб. сохраняется.
Уголовное дело в отношении Майкла Калви и еще шести человек было возбуждено в феврале 2019 г. по заявлению Шерзода Юсупова, который входил в состав совета директоров банка «Восточный». Их обвинили в хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. путем погашения кредита «Первого коллекторского бюро» на данную сумму акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
Ранее сегодня суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска «Восточного» к Калви и принадлежащей Baring Vostok компании Evison о взыскании более 9,8 млрд руб. убытков. От иска отказался сам банк. До этого, 28 октября, Evison и компания «Финвижн» Артема Аветисяна, владеющие «Восточным», договорились отозвать все иски против друг друга во всех юрисдикциях и заключили мировое соглашение.