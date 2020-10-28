Baring Vostok и компания Аветисяна отзовут иски друг к другу

В 2016 г. перед объединением контролировавшегося Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.