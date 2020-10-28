Baring Vostok и компания Аветисяна отзовут иски друг к другу
Компания «Финвижн» Артема Аветисяна и кипрская компания Evison, принадлежащая инвестфонду Baring Vostok, подписали мировое соглашение, в рамках которого они отзовут иски против друг друга во всех юрисдикциях, говорится в сообщении на сайте фонда. Отмечается, что процесс отзыва исков займет около двух месяцев.
«Мировое соглашение урегулирует все юридические споры и претензии между акционерами, в том числе, в рамках арбитражных дел, и не может касаться и соответственно не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка "Восточный"», — сказано в сообщении.
Представители «Финвижн» и Evison подчеркнули, что корпоративный спор между ними не связан с уголовным делом против экс-членов совета директоров «Восточного», и опровергли соответствующую информацию СМИ. В сообщении также отмечается, что акционеры будут развивать банк вместе.
В 2016 г. перед объединением контролировавшегося Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.
Параллельно с этим в феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще шести человек. Их обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Согласно последнему решению Мосгорсуда, Калви находится под домашним арестом до 13 ноября.