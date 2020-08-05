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Суд продлил домашний арест фигурантам дела Baring Vostok

Ведомости

Мосгорсуд продлил домашний арест до 13 ноября бизнесмену Майклу Калви, а также другим фигурантам дела Baring Vostok, обвиняемым в растрате средств банка «Восточный», сообщает «Интерфакс»

В фонде Baring Vostok заявили, что намерены добиваться отмены решения. «Арест был продлен даже после неоднократного предоставления документов, явно подтверждающих отсутствие события преступления», ‒ сказал «Ведомостям» представитель компании.

У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

Адвокаты всех фигурантов дела ходатайствовали о смягчении им меры пресечения: освободить под запрет определенных действий или залог. При этом адвокат Калви просил приобщить к делу медицинский отчет с анамнезом болезни и рекомендациями врачей. У Калви ранее было обнаружено онкологическое заболевание, и, по словам защиты, документ был «серьезным аргументом для принятия решения изменить меру пресечения».

Уголовное дело против Калви и еще шести фигурантов было возбуждено в феврале 2019 г. по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) банка «Восточный» Шерзода Юсупова, который вместе с банком проходит как потерпевший по этому делу. Тогда Юсупов заявил о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», который на тот момент был подконтролен Baring Vostok. «Восточный» принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных