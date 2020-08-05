Суд продлил домашний арест фигурантам дела Baring Vostok

Уголовное дело против Калви и еще шести фигурантов было возбуждено в феврале 2019 г. по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) банка «Восточный» Шерзода Юсупова, который вместе с банком проходит как потерпевший по этому делу. Тогда Юсупов заявил о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», который на тот момент был подконтролен Baring Vostok. «Восточный» принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).