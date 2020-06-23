У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

В феврале 2019 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) банка «Восточный» Шерзода Юсупова (проходит вместе с банком как потерпевший). Юсупов сообщил о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. На тот момент банк был подконтролен Baring Vostok, он принял пакет акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), также принадлежащему фонду. Юсупов, на совете директоров голосовавший за сделку, впоследствии счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Помимо Калви фигурантами дела являются еще шесть человек. Трое из них – партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин – около года находятся в СИЗО.