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У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

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У основателя инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви обнаружено онкологическое заболевание, защита просит Первый апелляционный суд учесть это, пишет РБК. Во вторник, 23 июня, в суде рассматривается апелляция на содержание Калви под домашним арестом.

В апелляционной жалобе говорится, что суд, продливший ранее арест бизнесмена, нарушил принципы гуманности. Как отметила защита Калви, суд продлил меру пресечения, несмотря на соблюдение бизнесменом всех условий содержания. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защита уже предоставляла на прошлом заседании суда справки о состоянии здоровья Калви.

«Действительно, мой клиент недавно был прооперирован в Москве в рамках лечения онкологического заболевания. В настоящее время он чувствует себя хорошо, полностью работоспособен и прогноз медиков положительный», — сообщил «Ведомостям» Гриднев.

10 февраля Мосгорсуд продлил до 13 мая срок домашнего ареста Калви. Подсудимый просил смягчить меру пресечения, разрешить прогулки или же отпустить под залог. Тогда суд отказался удовлетворить просьбу. 13 февраля 2020 г. прошел ровно год с момента возбуждения уголовного дела. В нем 75 томов, каждому из фигурантов дела необходимо время, чтобы с ними ознакомиться. До сих пор ознакомление не завершено.

В феврале 2019 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) банка «Восточный» Шерзода Юсупова (проходит вместе с банком как потерпевший). Юсупов сообщил о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. На тот момент банк был подконтролен Baring Vostok, он принял пакет акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), также принадлежащему фонду. Юсупов, на совете директоров голосовавший за сделку, впоследствии счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Помимо Калви фигурантами дела являются еще шесть человек. Трое из них – партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин – около года находятся в СИЗО. 

Ранее по теме: Фигуранты дела Майкла Калви освобождены от ознакомления с ним из-за угрозы заражения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных