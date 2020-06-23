У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание
В апелляционной жалобе говорится, что суд, продливший ранее арест бизнесмена, нарушил принципы гуманности. Как отметила защита Калви, суд продлил меру пресечения, несмотря на соблюдение бизнесменом всех условий содержания. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защита уже предоставляла на прошлом заседании суда справки о состоянии здоровья Калви.
«Действительно, мой клиент недавно был прооперирован в Москве в рамках лечения онкологического заболевания. В настоящее время он чувствует себя хорошо, полностью работоспособен и прогноз медиков положительный», — сообщил «Ведомостям» Гриднев.
10 февраля Мосгорсуд продлил до 13 мая срок домашнего ареста Калви. Подсудимый просил смягчить меру пресечения, разрешить прогулки или же отпустить под залог. Тогда суд отказался удовлетворить просьбу. 13 февраля 2020 г. прошел ровно год с момента возбуждения уголовного дела. В нем 75 томов, каждому из фигурантов дела необходимо время, чтобы с ними ознакомиться. До сих пор ознакомление не завершено.
В феврале 2019 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) банка «Восточный» Шерзода Юсупова (проходит вместе с банком как потерпевший). Юсупов сообщил о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. На тот момент банк был подконтролен Baring Vostok, он принял пакет акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), также принадлежащему фонду. Юсупов, на совете директоров голосовавший за сделку, впоследствии счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Помимо Калви фигурантами дела являются еще шесть человек. Трое из них – партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин – около года находятся в СИЗО.