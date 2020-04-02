Фигуранты дела Майкла Калви освобождены от ознакомления с ним из-за угрозы заражения
Следствие приостанавливает процесс ознакомления с материалами обвинения основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, советника этой компании по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, а также других фигурантов громкого уголовного дела о предполагаемой растрате в банке «Восточный». Об этом сообщила 1 апреля со ссылкой на слова следователя адвокат Виктория Бурковская, представляющая директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.
Следователь удовлетворила ходатайство защитников, которые настаивали на переносе процедуры до момента снятия режима самоизоляции. По их мнению, продолжение ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела создает реальный риск их заражения смертельным заболеванием, ставит под угрозу жизнь и здоровье членов их семей, а также сотрудников Следственного комитета и членов их семей. Следователи (в том числе и женщины, хотя ранее СКР сообщил о решении председателя комитета Александра Бастрыкина отправить сотрудников-женщин по домам) не обеспечены средствами защиты, а ознакомление происходит в условиях, не позволяющих сохранять социальную дистанцию, рассказала Бурковская. В числе контактов сына ее подзащитного уже есть подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией, говорит адвокат.
Накануне УФСИН по Москве приостановило вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия из следственных изоляторов в связи с эпидемией коронавируса. Но те, кто находится под другими мерами пресечения, оказались в менее выгодном положении: их по-прежнему вызывают следователи. Адвокаты сразу нескольких фигурантов по громким уголовным делам добиваются отмены следственных действий в отношении их подзащитных в связи с необходимостью соблюдать режим самоизоляции.
Адвокат Антон Любимов рассказал, что подал жалобу в Генпрокуратуру на действия следователя Следственного департамента МВД, который требует прибытия из Соликамска в Москву его подзащитного – бывшего главного инженера «Уралкалия» Евгения Котляра для ознакомления с постановлением о назначении дополнительной экспертизы. Котляра подозревают в злоупотреблении полномочиями при подписании акта приемки горнодобывающего оборудования. Оборудование уже введено в строй и первая экспертиза не обнаружила существенного вреда. Но вместо того, чтобы прекратить дело, следствие намерено провести еще одну. При этом Котляру 61 год, он входит в группу особого риска при заражении коронавирусной инфекцией и проведение таких следственных действий сопряжено с несоразмерным риском для его здоровья, настаивает адвокат. По его словам, прокуратура пока никак не отреагировала на жалобу.
Представитель СКР отказался от комментариев. По словам источника в правоохранительных органах, следствие по ряду резонансных дел никто не приостанавливал, а передача дел о следователей-женщин мужчинам, очевидно, не происходит мгновенно.
На самом деле УПК просто не предусматривает приостановки следственных действий из-за риска заражения и вообще какого то абстрактного риска – речь может идти только о конкретной болезни, говорит профессор МГУ Леонид Головко. Для адекватного разрешения сложившейся ситуации надо признать, что это чрезвычайная ситуация, и регулировать ее соответствующим образом. Должны быть приняты специальные законы, но это может быть сделано только на федеральном уровне. «В нынешних условиях – когда решения проводятся на уровне глав регионов – мы загнали себя в правовой тупик и не очень понятно, как из него выбираться», – замечает Головко. Процесс ознакомления с материалами дела еще можно приостановить, но есть большое количество следственных действий, которые не терпят отлагательства. И нынешние «технические» решения ничего не дают с точки зрения уголовно-правового регулирования и пока выглядят как откровенная кустарщина. А вот с последствиями таких решений придется иметь дело очень долго, предупреждает эксперт, причем на уровне разных судебных инстанций, вплоть до Верховного суда и ЕСПЧ.