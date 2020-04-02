Фигуранты дела Майкла Калви освобождены от ознакомления с ним из-за угрозы заражения

На самом деле УПК просто не предусматривает приостановки следственных действий из-за риска заражения и вообще какого то абстрактного риска – речь может идти только о конкретной болезни, говорит профессор МГУ Леонид Головко. Для адекватного разрешения сложившейся ситуации надо признать, что это чрезвычайная ситуация, и регулировать ее соответствующим образом. Должны быть приняты специальные законы, но это может быть сделано только на федеральном уровне. «В нынешних условиях – когда решения проводятся на уровне глав регионов – мы загнали себя в правовой тупик и не очень понятно, как из него выбираться», – замечает Головко. Процесс ознакомления с материалами дела еще можно приостановить, но есть большое количество следственных действий, которые не терпят отлагательства. И нынешние «технические» решения ничего не дают с точки зрения уголовно-правового регулирования и пока выглядят как откровенная кустарщина. А вот с последствиями таких решений придется иметь дело очень долго, предупреждает эксперт, причем на уровне разных судебных инстанций, вплоть до Верховного суда и ЕСПЧ.