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США временно сняли санкции с Дмитриева для его приезда на переговоры в Вашингтон

Ведомости

Правительство США временно сняло санкции с главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, чтобы он смог получить визу и приехать на переговоры в Вашингтон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается, что Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться со Стивом Уиткоффом – спецпосланником американского президента Дональда Трампа. Основной темой обсуждения станет укрепление двусторонних отношений между Россией и США.

Как подчеркивает CNN, этот визит станет первым случаем, когда высокопоставленный российский чиновник посетит столицу США с момента начала спецоперации в 2022 г. Это событие может стать важным шагом к улучшению отношений между двумя странами после возвращения Трампа к власти в январе.

Встреча делегаций России и США, прошедшая в Эр-Рияде 24 марта, длилась более 12 часов и проходила в закрытом формате. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном море и пришли к соглашению о разработке мер для реализации договоренности о запрете атак на энергетическую инфраструктуру РФ и Украины. На следующий день Кремль опубликовал список объектов, согласованный обеими сторонами, которые подпадают под временный мораторий на удары по энергосистемам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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