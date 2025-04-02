США временно сняли санкции с Дмитриева для его приезда на переговоры в Вашингтон
Правительство США временно сняло санкции с главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, чтобы он смог получить визу и приехать на переговоры в Вашингтон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Ожидается, что Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться со Стивом Уиткоффом – спецпосланником американского президента Дональда Трампа. Основной темой обсуждения станет укрепление двусторонних отношений между Россией и США.
Как подчеркивает CNN, этот визит станет первым случаем, когда высокопоставленный российский чиновник посетит столицу США с момента начала спецоперации в 2022 г. Это событие может стать важным шагом к улучшению отношений между двумя странами после возвращения Трампа к власти в январе.
Встреча делегаций России и США, прошедшая в Эр-Рияде 24 марта, длилась более 12 часов и проходила в закрытом формате. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном море и пришли к соглашению о разработке мер для реализации договоренности о запрете атак на энергетическую инфраструктуру РФ и Украины. На следующий день Кремль опубликовал список объектов, согласованный обеими сторонами, которые подпадают под временный мораторий на удары по энергосистемам.