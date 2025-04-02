США временно сняли санкции с Дмитриева для его приезда на переговоры в Вашингтон

Встреча делегаций России и США, прошедшая в Эр-Рияде 24 марта, длилась более 12 часов и проходила в закрытом формате. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном море и пришли к соглашению о разработке мер для реализации договоренности о запрете атак на энергетическую инфраструктуру РФ и Украины. На следующий день Кремль опубликовал список объектов, согласованный обеими сторонами, которые подпадают под временный мораторий на удары по энергосистемам.