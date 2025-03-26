Что можно понять из заявлений по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

Что можно понять из заявлений по итогам переговоров России и США в Эр-РиядеВ фокусе отмена санкций на российский продэкспорт и список запретных для атак объектов ТЭКа
Белый дом и Кремль опубликовали вечером 25 марта заявления, где описали подходы к возобновлению работавшей в 2022–2023 гг. «зерновой сделки» в Черном море и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины. Это обсуждали представители США с делегациями России и Украины в Саудовской Аравии на переговорах 23–24 марта.
«Ведомости» разбирались в том, о чем готовы условиться стороны, значении и выполнимости предварительно согласованных параметров на фоне того, насколько полно они прописаны в различающихся американском и российском вариантах заявлений, которые изначально, по данным СМИ, должны были составить так и не опубликованный совместный документ.
Черноморская инициатива
В заявлениях Белого дома об итогах переговоров с Россией и Украиной говорится, что стороны намерены «обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море». В Кремле позже вечером добавили, что это должно осуществляться «при организации надлежащих мер контроля досмотра путем судов» – как делалось во время «зерновой сделки» 2022–23 гг. судами российского ВМФ.
На воде контроль за прекращением огня легче – там физически сложно «спрятаться», говорит основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Он может быть обеспечен любыми средствами обзора, включая дроны и самолеты: «Это могут быть аппараты стран, против которых не будут возражать Россия и Украина». По его словам, после согласия обеих сторон и США можно будет договориться за несколько дней, хотя досмотрам может противиться украинская сторона.
Исходя из заявлений Белого дома, все три стороны «приветствуют добрые услуги третьих стран». Во время «зерновой сделки» в 2022–2023 гг. такой страной была Турция. Россия покинула сделку в июле 2023 г. из-за невыполнения ее условий в виде снятия санкций с Россельхозбанка (РСХБ), устранения санкций против судов и страховщиков, восстановления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, ликвидации запрета на поставку сельхозтехники, а также из-за атак украинской стороны.
Об этих условиях без подробностей говорится в заявлении Белого дома по итогам встреч в Эр-Рияде: США «помогут восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».
Кремль при этом в своем заявлении особо оговорил, что действие соглашения по безопасности судоходства в Черном море возможно лишь после снятия санкций с РСХБ, запретов на заход судов в порты для судов России (введен и в США, и в ЕС), а также других ограничений против агроэкспорта, включая и рыбный. Американцы могли бы для этого либо исключить РСХБ из списка заблокированных лиц, либо ввести отдельную генлицензию, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Эксперт объяснил, что санкции в сфере торговли продовольствием введены на основе указа президента США № 14024, а он не подпадает под действие ограничительного закона CAATSA. При этом отмена санкций в повестке президента США Дональда Трампа четко не звучала, подчеркивает Тимофеев: «Но у США остается широкое пространство для маневра по санкциям, включая те, которые попали под действие ограничительного закона. По ним могут быть приостановки, изъятия и исключения».
Однако риторика ЕС говорит о маловероятности ослабления санкций, подчеркивает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он объяснил, что отмена европейских ограничений может быть сложнее американских. «Трамп может мотивировать их возможностью получить место за столом переговоров, но это также может их дополнительно осложнить», – сказал эксперт.
Удары по объектам энергетики
В обоих заявлениях Белого дома говорится о том, что американцы договорились и с Украиной, и с Россией «разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины». Деталей американская сторона не приводит, но их приводит российская.
По заявлению Кремля, Россия и США согласились «разработать меры по реализации договоренностей» президентов Владимира Путина и Дональда Трампа от 18 марта о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 суток начиная с 18 марта, «с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон».
Атаки по ТЭКу России продолжаются
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев считает отправной точкой начала моратория на удары по ТЭКу 25 марта. А в случае нарушения договоренностей Москвой Зеленский пригрозил требовать у Трампа санкций и поставок оружия, хотя он признал, что в итоговых заявлениях американцев таких угроз нет.
Если Белый дом не называл список объектов, по которым не должны наноситься удары, то это сделал Кремль. К ним отнесены нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, список запретных объектов довольно полный, хотя и без более детальной конкретики, что создает все еще пространство для маневра в обоюдных ударах. Например, отдельно категория ЛЭП отсутствует (хотя их можно отнести к передающим объектам), равно как и газоизмерительные станции вроде «Суджи», нет объектов нефте- и газодобычи, не прописано, что собственно считается трансформаторами и их принадлежность к энергоинфраструктуре – например, неприкосновенны ли те, что относятся к железной дороге.
«Для России наиболее болезненны удары по НПЗ, насосным станциям и хранилищам, поэтому они в списке на первом месте», – говорит эксперт. АЭС особо выделены Кремлем, потому что ВСУ своими действиями угрожали безопасности Курской и Запорожской станций, отметил он.
Эксперт добавляет, что в условиях продолжения украинских ударов по российскому ТЭКу возникает вопрос о том, дают ли они уже право выйти из договоренностей. Кроме того, список объектов передан американцам, украинцы с этим перечнем пока не заявляли однозначного согласия, добавляет Юшков.
На то, что, по мнению России, мораторий начинается 18 марта и, соответственно, длится не позднее чем до 18 апреля и что фактически ВСУ в этой постановке вопроса нарушают мораторий уже неделю, обращает внимание замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, возникают вопросы, как с юридической точки зрения трактовать поведение Украины и на какие действия имеет права российская сторона. При этом сам список объектов Фролов считает справедливым, поскольку часть объектов уже попадала под удары обеих сторон.
«Остается наблюдать за тем, продолжатся ли теперь удары по КТК и другим объектам на территории России», – говорит эксперт.
Разница в заявлениях США и России носит принципиальный характер и показывает, что окончательные договоренности пока не достигнуты, отмечает Суслов. По словам эксперта, главное препятствие сейчас – желание американцев сначала договориться о безопасности судоходства и только после этого разрабатывать возможные меры по ослаблению санкций: «Администрация Трампа допускает компромисс, но пока лишь думает над возможными вариантами, что отдаляет реальное соглашение по безопасности судоходства в Черном море».