Что можно понять из заявлений по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

Кремль при этом в своем заявлении особо оговорил, что действие соглашения по безопасности судоходства в Черном море возможно лишь после снятия санкций с РСХБ, запретов на заход судов в порты для судов России (введен и в США, и в ЕС), а также других ограничений против агроэкспорта, включая и рыбный. Американцы могли бы для этого либо исключить РСХБ из списка заблокированных лиц, либо ввести отдельную генлицензию, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Эксперт объяснил, что санкции в сфере торговли продовольствием введены на основе указа президента США № 14024, а он не подпадает под действие ограничительного закона CAATSA. При этом отмена санкций в повестке президента США Дональда Трампа четко не звучала, подчеркивает Тимофеев: «Но у США остается широкое пространство для маневра по санкциям, включая те, которые попали под действие ограничительного закона. По ним могут быть приостановки, изъятия и исключения».