Переговоры США, России и Украины в Эр-Рияде ведут ко второй зерновой сделке

При этом Кортунов полагает, что вопрос о прекращении ударов по ТЭКу и инфраструктуре в целом «не может уйти» из повестки переговоров, несмотря на то что его упоминаемость снизилась, а Киев так и не взял на себя ответственность прекратить такие атаки. «Ведь если Украина оказывается недоговороспособной по этому вопросу, она также будет считаться недоговороспособной и по черноморской инициативе и всем другим», – полагает эксперт. Он также допускает, что продолжается дискуссия о механизмах мониторинга за выполнением соглашения.