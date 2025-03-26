Переговоры США, России и Украины в Эр-Рияде ведут ко второй зерновой сделке

Переговоры США, России и Украины в Эр-Рияде ведут ко второй зерновой сделкеВопрос моратория на удары по объектам ТЭКа, похоже, остался в тени
Россия выступает за возобновление зерновой сделки. Тема безопасного судоходства в Черном море обсуждалась на переговорах с делегацией США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом на следующий день после их завершения, днем 25 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
«Мы, как сказал президент [России Владимир Путин], за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы (официальное название зерновой сделки, обеспечивавшей вывоз зерна с Украины в 2022–2023 гг. – «Ведомости»)», – сказал Лавров. Ранее, 18 марта, эту тему обсуждали Путин и президент США Дональд Трамп, сообщил он.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что итоги переговоров в Эр-Рияде «доложены по столицам»: «Они сейчас анализируются». 23–24 марта в Саудовской Аравии последовательно прошли американо-украинские, американо-российские и снова американо-украинские переговоры.
К вечеру 25 марта сначала Белый дом, а затем и Кремль распространили заявления об итогах встреч в Саудовской Аравии. По заявлению Кремля, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасность судоходства и неприменение силы в Черном море. При этом США «будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций».
Но эти соглашения вступят в силу после выполнения российской части зерновой сделки 2022–2023 гг. Речь идет о снятии санкций с Россельхозбанка и российских производителей, ликвидации запретов на обслуживание в портах российских судов с продовольствием, разрешении продажи в Россию сельхозтехники и других товаров, нужных для сельхозпроизводства.
В заявлениях Белого дома также говорится в идентичной формулировке, что США помогут восстановить доступ России на мировой рынок сельхозпродукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций. Но условия Москвы там не упомянуты.
В отдельном сообщении об украино-американских переговорах говорится, что США тоже обещают Украине обеспечить безопасность судоходства, а также добиться обмена пленными. В обоих сообщениях Белого дома и заявлении Кремля говорится о намерении сторон продвигаться в направлении запрета ударов по объектам ТЭКа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил (его цитирует издание «Страна»), что на переговорах были достигнуты договоренности о прекращении огня в акватории Черного моря, а также о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре.
19 марта Путин заявил о согласии на такой мораторий и отдал приказ вооруженным силам прекратить такие удары, формально согласился с ним и Зеленский, но о таком приказе не заявлял. По заявлению Минобороны России, украинские удары по объектам ТЭК России продолжались и во время переговоров в Эр-Рияде.
Вопрос договоренности о безопасности судоходства в Черном море мог выйти на передний план потому, что он менее запутанный по сравнению с вопросом моратория на удары по ТЭКу и инфраструктуре в целом, рассуждает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Например, в случае с энергетикой еще нужно определить, какие объекты попадают под это определение, указывает Кортунов.
При этом для нового издания черноморской инициативы уже есть база в виде ранее действовавших договоренностей с июля 2022 по июль 2023 г. Тогда не была выполнена российская часть сделки, касавшаяся облегчения доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки, напоминает Кортунов. «При этом все эти товары поставлялись не в США, а в Европу или через ее порты, которые теперь закрыты для российских судов из-за санкций ЕС. Поэтому, очевидно, сейчас «домашняя работа» американцев – убедить европейцев пойти навстречу в этом направлении», – полагает эксперт.
Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов согласен, что любые решения по изменению санкционных мер по отношению к России со стороны США будут подразумевать поддерживающие решения со стороны ЕС, так что без влияния американцев на европейцев здесь не обойтись.
Возможности транзакций по сделкам в данной области юридически уже есть, и давно, полагает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. По его словам, речь о генлицензии минфина США № 6D, которая разрешает сделки с продовольствием и медициной. Администрация США вряд ли пойдет на что-то большее, чем методы «мягкого права», дав разъяснения рыночным игрокам, чтобы они снизили избыточный комплаенс, считает Тимофеев.
При этом Кортунов полагает, что вопрос о прекращении ударов по ТЭКу и инфраструктуре в целом «не может уйти» из повестки переговоров, несмотря на то что его упоминаемость снизилась, а Киев так и не взял на себя ответственность прекратить такие атаки. «Ведь если Украина оказывается недоговороспособной по этому вопросу, она также будет считаться недоговороспособной и по черноморской инициативе и всем другим», – полагает эксперт. Он также допускает, что продолжается дискуссия о механизмах мониторинга за выполнением соглашения.
Кортунов полагает, что черноморская сделка может стать «ведущей» и к ней будут привязаны вопросы прекращения ударов по инфраструктуре и мониторинга. При этом ожидавшегося источниками NBC и других СМИ 25 марта совместного заявления американской и российской делегаций не было сделано из-за позиции Украины, заявил в эфире «Россия-24» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. По его словам, помеха в виде Киева оказалась «весьма симптоматична». Но сам факт предметных переговоров США и России в Эр-Рияде Чижов оценил как положительный.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде 24 марта длились с перерывами более 12 часов. Российскую делегацию возглавляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор и бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин. С американской стороны переговоры вели старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон.
То, что совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде так и не увидело свет из-за Украины, Кортунов связывает с тем, что американцы решили не «нервировать» Киев, который настаивает на том, чтобы любые договоренности, включая американо-российские, визировались Украиной хотя бы символически. Песков заявил, что пока «в планах разговора на высшем уровне нет, но при необходимости они появляются достаточно быстро и оперативно». «Есть понимание, что контакты будут продолжаться. Но конкретики пока нет, и она будет согласована», – сказал он.