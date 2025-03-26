Как американские СМИ отреагировали на договоренности США и РФ по Черному морю

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялись 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов. Белый дом в заявлении по результатам встречи сообщил 25 марта, что США и Россия достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море и исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает возобновление черноморской инициативы в форме, «более приемлемой для всех». В тот же день и в том же месте прошли переговоры США и Украины. Стороны также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.