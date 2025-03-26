Как американские СМИ отреагировали на договоренности США и РФ по Черному морю

Как американские СМИ отреагировали на договоренности США и РФ по Черному морюСтороны достигли соглашения обеспечить безопасность судоходства на встрече в Эр-Рияде
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялись 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов. Белый дом в заявлении по результатам встречи сообщил 25 марта, что США и Россия достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море и исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает возобновление черноморской инициативы в форме, «более приемлемой для всех». В тот же день и в том же месте прошли переговоры США и Украины. Стороны также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.
«Ведомости» собрали реакцию американских СМИ на договоренности Вашингтона и Москвы.
«Хотя соглашения могут стать прорывом в усилиях Белого дома по достижению прекращения огня, они, по-видимому, не привели к серьезным уступкам со стороны России. Прекращение ударов по энергетическим объектам и безопасность в Черном море – две цели, которые Кремль и так преследовал и считал полезными для себя».
«С Кремлем всегда есть загвоздка. После того как соглашение было объявлено, Россия заявила, что будет реализовывать его только после снятия санкций со своих финансовых учреждений, занимающихся торговлей сельскохозяйственной продукцией. <…> Отмена санкций, призванных наказать Москву, <…> без обязательства по прекращению огня рискует выглядеть как очередная капитуляция перед [президентом России Владимиром] Путиным».
«Экспорт российских удобрений достиг рекордных 40 млн т в прошлом году. <…> Это показывает, что в России давно научились находить альтернативные экспортные маршруты. В настоящее время Кремль больше заинтересован в создании дыр в западном санкционном режиме, чем в увеличении экспорта. Россия пишет свое продолжение книги «Искусство заключать сделки», которую в 1987 г. написал [президент США] Дональд Трамп».
«По словам аналитика по безопасности Sky News Майкла Кларка, эта сделка не поможет положить конец военным действиям. Россия будет счастлива, протащив США через череду мирных переговоров, не сделав вообще никаких значимых уступок».
«Сделка, которая стала бы первым значительным шагом к прекращению огня за три года боев, не дотягивает до полной паузы в военных действиях, на которой настаивают чиновники администрации Трампа. Остается неясным, как и когда будет осуществляться такое перемирие и насколько тверды обязательства каждой из сторон. На прошлой неделе Россия и Украина договорились прекратить атаки на энергетические объекты, но затем быстро обвинили друг друга в продолжении таких ударов».
«Чиновник, знакомый с ходом переговоров и говоривший на условиях анонимности, заявил, что Россия использует их результаты, чтобы потребовать от президента Дональда Трампа отмены санкций, и при этом даже пытается украсть у него ощущение успеха его дипломатии. "Это унижение", – сказал чиновник».