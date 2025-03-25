Трамп сообщил о значительном прогрессе в переговорах в Эр-Рияде с РФ и Украиной

«Мы будем помогать в реализации и мониторинге этого соглашения. В процессе участвуют и другие страны, они очень активно вовлечены, – сказал он. – Это будет урегулировано. На самом деле, насколько бы серьезной ни была эта проблема, это даже не самая большая из всех. Мы ее решим, и в этом нам помогают другие страны».