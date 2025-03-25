Трамп сообщил о значительном прогрессе в переговорах в Эр-Рияде с РФ и Украиной

Трамп сообщил о значительном прогрессе в переговорах в Эр-Рияде с РФ и УкраинойОн также рассказал об участии третьих стран в реализации прекращения огня в Черном море
Президент США Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в переговорах с Россией и Украиной, прошедших в Саудовской Аравии, и подчеркнул, что интенсивные обсуждения продолжаются.
«Мы добились значительного прогресса по двум направлениям, мы называем их секторами, но это гораздо шире – Россия и Украина, а также Ближний Восток, – сказал Трамп. – Посмотрим, что будет дальше. Мы ведем глубокие переговоры с Россией и Украиной, и, можно сказать, что они проходят успешно».
Трамп добавил, что ситуация с Ближним Востоком тянется годами и веками, но сейчас стороны «добиваются значительного прогресса».
«Пока это все, что могу сказать, но идут очень серьезные и детализированные переговоры по обоим направлениям», – сказал американский президент.
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.
Белый дом также подчеркнул, что Вашингтон поможет в восстановлении доступа России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений и уменьшении стоимости морского страхования. Более того, Вашингтон окажет содействие РФ в улучшении доступа к портам и финансовым системам для таких операций.
Комментируя то, как будет реализовываться соглашение о перемирии в Черном море и как будет происходить мониторинг, Трамп, отметил, что в этом будут участвовать и другие страны.
«Мы будем помогать в реализации и мониторинге этого соглашения. В процессе участвуют и другие страны, они очень активно вовлечены, – сказал он. – Это будет урегулировано. На самом деле, насколько бы серьезной ни была эта проблема, это даже не самая большая из всех. Мы ее решим, и в этом нам помогают другие страны».
Трамп также заявил, что Вашингтон сейчас изучает выдвинутые Россией условия, касающиеся прекращения огня в Черном море, которые включают ослабление санкций в отношении российских банков и компаний.
«Мы рассматриваем их. Прямо сейчас мы обдумываем все эти условия. Их около пяти или шести, и мы изучаем каждое из них», – сказал Трамп журналистам.
Россия опубликовала список объектов энергетической инфраструктуры, на которые будет распространяться временный мораторий на удары в рамках конфликта на Украине. Об этом говорится в двустороннем соглашении, вступающем в силу с 18 марта 2025 г.
Согласно договоренностям, принятым между Россией и США, под защиту попадают: нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы, хранилища нефти и газа, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.
Мораторий установлен сроком на 30 суток с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения одна из сторон вправе прекратить соблюдение обязательств.
Соглашение стало результатом консультаций при посредничестве третьих стран и направлено на снижение риска масштабных разрушений гражданской инфраструктуры в условиях продолжающегося конфликта, говорится в заявлении Кремля.
Ранее Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде. Оно содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги. Они были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта. Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.