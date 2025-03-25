Россия опубликовала перечень объектов под мораторием на удары по энергетике

Ранее Кремль опубликовал соглашение по итогам переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде. Заявление содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Они были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта. Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.