Россия опубликовала перечень объектов под мораторием на удары по энергетике

Россия опубликовала перечень объектов под мораторием на удары по энергетикеСреди них – НПЗ, трубопроводы, хранилища и другое
Россия опубликовала список объектов энергетической инфраструктуры, на которые будет распространяться временный мораторий на удары в рамках конфликта на Украине. Об этом говорится в двустороннем соглашении, вступающем в силу с 18 марта 2025 г.
Согласно договоренностям, принятым между Россией и США, под защиту попадают: нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы, хранилища нефти и газа, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.
Мораторий установлен сроком на 30 суток с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения одна из сторон вправе прекратить соблюдение обязательств.
Соглашение стало результатом консультаций при посредничестве третьих стран и направлено на снижение риска масштабных разрушений гражданской инфраструктуры в условиях продолжающегося конфликта, говорится в заявлении Кремля.
Ранее Кремль опубликовал соглашение по итогам переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде. Заявление содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Они были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта. Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.
Белый дом также подчеркнул, что Вашингтон поможет в восстановлении доступа России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений и уменьшении стоимости морского страхования. Более того, Вашингтон окажет содействие РФ в улучшении доступа к портам и финансовым системам для таких операций.