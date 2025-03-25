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Россия опубликовала перечень объектов под мораторием на удары по энергетике

Среди них – НПЗ, трубопроводы, хранилища и другое
Ведомости

Россия опубликовала список объектов энергетической инфраструктуры, на которые будет распространяться временный мораторий на удары в рамках конфликта на Украине. Об этом говорится в двустороннем соглашении, вступающем в силу с 18 марта 2025 г.

Согласно договоренностям, принятым между Россией и США, под защиту попадают: нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы, хранилища нефти и газа, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Мораторий установлен сроком на 30 суток с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения одна из сторон вправе прекратить соблюдение обязательств.

Соглашение стало результатом консультаций при посредничестве третьих стран и направлено на снижение риска масштабных разрушений гражданской инфраструктуры в условиях продолжающегося конфликта, говорится в заявлении Кремля.

Ранее Кремль опубликовал соглашение по итогам переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде. Заявление содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Они были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта. Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.

Белый дом также подчеркнул, что Вашингтон поможет в восстановлении доступа России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений и уменьшении стоимости морского страхования. Более того, Вашингтон окажет содействие РФ в улучшении доступа к портам и финансовым системам для таких операций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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