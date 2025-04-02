Как проходит визит министра иностранных дел Китая Ван И в Россию

В момент серьезных изменений в мировой политике России и Китаю крайне важно напрямую обсуждать ее нюансы, что и делает Ван И, который не просто является министром, но еще и занимает более важный партийный пост, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. При этом ожидать каких-то сюрпризов от его визита в Москву не стоит: он служит помимо организационных целей задаче избежать возможных недопониманий на фоне переговоров России с США. В Китае часто говорят, что в мире есть только три страны, которые способны проводить независимую внешнюю политику, и потому в их взаимодействии важна каждая деталь, говорит Карнеев. Тем более что сам президент США Дональд Трамп сказал о своем желании вбить клин между Москвой и Пекином и потому им важно не допустить сценария, похожего на «обратного Никсона». При этом сам по себе риск этого невысок, считает Карнеев.