Как проходит визит министра иностранных дел Китая Ван И в Россию

Как проходит визит министра иностранных дел Китая Ван И в РоссиюОн встретился с Владимиром Путиным и обсудил с Сергеем Лавровым Украину
Глава канцелярии комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам (де-факто куратор всей внешней политики) и министр иностранных дел КНР Ван И 1 апреля провел переговоры в России со своим коллегой Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Представитель КНР прибыл в Москву с официальным визитом накануне, 31 марта, и пробудет здесь до 2 апреля. Согласно сообщению МИД КНР, среди тем дискуссий в МИДе значился и конфликт на Украине, пусть в публичной части переговоров она и не упоминалась.
Путин первым делом после приветствия попросил Ван И передать «дружеский привет» председателю КНР Си Цзиньпину, который должен посетить Россию на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Здесь, заверил Путин, он станет «основным гостем» на мероприятиях и его также ждет «хорошая насыщенная программа» в рамках полноценного визита. Ван И ответил доброжелательно-гостеприимно: Путину тоже был передан теплый привет от друга, а в Китае ждут российского лидера на праздновании победы над Японией во Второй мировой войне в конце августа – начале сентября.
Глава МИД КНР отметил, что благодаря регулярным контактам лидеров укрепляется как политическое взаимодоверие, так и практическое сотрудничество. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал и самого 71-летнего китайского министра «старым добрым другом, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить». Лавров во время своей встречи с Ван И в Доме приемов МИДа начал свою речь с того, что цель визита Ван И именно подготовка майского российско-китайского саммита. Ван И, в свою очередь, поздравил российского коллегу с присуждением ему 21 марта высшей государственной награды – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
А незадолго до того Ван И дал интервью агентству «РИА Новости». В нем он описал нынешние отношения России и Китая лозунгом «Навеки друзья и никогда – враги». При этом Ван И убежден, что России и Китаю просто невыгодны «союзничество или конфронтация» против третьих стран. Комментируя отношение Пекина к переговорам России и США, министр КНР сказал, что уже видит определенные результаты и необходимо сделать конструктивный «шаг в сторону мира». «Лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться», – говорится в интервью. При этом Китай готов «при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего странами Глобального Юга, играть конструктивную роль в урегулировании».
При этом Ван И прошелся и по тем, кто «спекулирует на так называемой стратегии «обратного Никсона», т. е. высказывает мнение, что Россия может якобы договориться с США противостоять Китаю, как эти две страны в 1970-х гг. сблизились на антисоветской основе благодаря усилиям американского президента Ричарда Никсона. «Видим в этом <...> рецидив отжившего конфронтационно-блокового мышления», – сказал министр КНР.
При этом Китай считает, что Вашингтон с помощью пошлин пытается переложить свои проблемы на других, «свалить с больной головы на здоровую», и обещает решительно ответить, если давление на Пекин не остановится. Наконец, Ван И сказал, что «Китай и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма». И среди «важных составляющих итогов Второй мировой войны и послевоенного миропорядка» он выделил подкрепленные международными документами права Китая на Тайвань.
В момент серьезных изменений в мировой политике России и Китаю крайне важно напрямую обсуждать ее нюансы, что и делает Ван И, который не просто является министром, но еще и занимает более важный партийный пост, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. При этом ожидать каких-то сюрпризов от его визита в Москву не стоит: он служит помимо организационных целей задаче избежать возможных недопониманий на фоне переговоров России с США. В Китае часто говорят, что в мире есть только три страны, которые способны проводить независимую внешнюю политику, и потому в их взаимодействии важна каждая деталь, говорит Карнеев. Тем более что сам президент США Дональд Трамп сказал о своем желании вбить клин между Москвой и Пекином и потому им важно не допустить сценария, похожего на «обратного Никсона». При этом сам по себе риск этого невысок, считает Карнеев.