Лавров и Ван обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита последнего в Россию провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективу урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Стороны подчеркнули необходимость устранения первопричин конфликта как основы для достижения прочного мира.
В контексте обсуждения глобальной безопасности министры затронули вопрос формирования новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов. Была подчеркнута важность стратегической координации России и Китая на международной арене.
Как подчеркнули обе стороны, российско-китайские отношения отличаются высоким уровнем доверия и стратегического взаимодействия, а позиции по ключевым вопросам глобальной повестки во многом совпадают или близки.
Кроме того, ранее Лавров обсудил с Ваном подготовку российско-китайского саммита в мае. Место проведения саммита пока не определено.
1 апреля Ван также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Открывая встречу, Путин выразил радость по поводу новой встречи с китайским дипломатом и попросил его передать дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.