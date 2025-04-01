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Лавров и Ван обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе визита последнего в Россию провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективу урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны подчеркнули необходимость устранения первопричин конфликта как основы для достижения прочного мира.

В контексте обсуждения глобальной безопасности министры затронули вопрос формирования новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов. Была подчеркнута важность стратегической координации России и Китая на международной арене.

Как подчеркнули обе стороны, российско-китайские отношения отличаются высоким уровнем доверия и стратегического взаимодействия, а позиции по ключевым вопросам глобальной повестки во многом совпадают или близки.

Кроме того, ранее Лавров обсудил с Ваном подготовку российско-китайского саммита в мае. Место проведения саммита пока не определено.

1 апреля Ван также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Открывая встречу, Путин выразил радость по поводу новой встречи с китайским дипломатом и попросил его передать дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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