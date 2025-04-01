Лавров и Ван обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса

В контексте обсуждения глобальной безопасности министры затронули вопрос формирования новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов. Была подчеркнута важность стратегической координации России и Китая на международной арене.



Как подчеркнули обе стороны, российско-китайские отношения отличаются высоким уровнем доверия и стратегического взаимодействия, а позиции по ключевым вопросам глобальной повестки во многом совпадают или близки.