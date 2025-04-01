Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о планах по саммиту в мае России и Китая. Заявление о предстоящем мероприятии он сделал в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И.
«Рады приветствовать в Москве с официальным визитом господина Ван И. Целью вашего визита является подготовка предстоящего в мае российско-китайского саммита», – сказал Лавров.
Место проведения мероприятия пока не уточняется.
21 марта российский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что глава МИД Китая может посетить Россию с визитом в начале апреля. По информации Министерства иностранных дел РФ, в ходе переговоров Лавров и Ван И обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта на Украине.
31 марта представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин примет главу китайского МИДа во время его официального трехдневного визита в страну.