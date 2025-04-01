Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае

21 марта российский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что глава МИД Китая может посетить Россию с визитом в начале апреля. По информации Министерства иностранных дел РФ, в ходе переговоров Лавров и Ван И обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта на Украине.