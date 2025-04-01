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Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о планах по саммиту в мае России и Китая. Заявление о предстоящем мероприятии он сделал в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И.

«Рады приветствовать в Москве с официальным визитом господина Ван И. Целью вашего визита является подготовка предстоящего в мае российско-китайского саммита», – сказал Лавров.

Место проведения мероприятия пока не уточняется.

21 марта российский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что глава МИД Китая может посетить Россию с визитом в начале апреля. По информации Министерства иностранных дел РФ, в ходе переговоров Лавров и Ван И обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта на Украине.

31 марта представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин примет главу китайского МИДа во время его официального трехдневного визита в страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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