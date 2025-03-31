Путин планирует встретиться с министром иностранных дел Китая
Президент РФ Владимир Путин примет министра иностранных дел Китая Ван И во время его официального трехдневного визита в Россию, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«Да, мы рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И и они смогут пообщаться. По крайней мере, лидеры наших двух стран всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации. Путин давно знает Ван И, и Ван И знаком с Путиным, поэтому это наши старые добрые друзья и партнеры», – сказал Песков.
1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой китайского МИДа. Планируется обсудить тематику двусторонних отношений и перспективы урегулирования конфликта на Украине.
21 марта российский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что глава МИД Китая может посетить Россию с визитом, вероятнее всего, в начале апреля 2025 г.