Путин планирует встретиться с министром иностранных дел Китая

«Да, мы рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И и они смогут пообщаться. По крайней мере, лидеры наших двух стран всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации. Путин давно знает Ван И, и Ван И знаком с Путиным, поэтому это наши старые добрые друзья и партнеры», – сказал Песков.