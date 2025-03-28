Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Москве 1 апреля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 апреля проведет в Москве переговоры с главой МИД КНР и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который посетит РФ с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая перспективы урегулирования конфликта на Украине.
21 марта российский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что глава МИД Китая может посетить Россию с визитом, вероятнее всего, в начале апреля 2025 г. Такую вероятность подтвердил еще один осведомленный о контактах сторон собеседник. Еще 20 февраля после переговоров Вана с Лавровым на полях встречи в формате G20 в ЮАР министры договорились о следующей встрече в РФ. Основной миссией министра может стать проработка визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.