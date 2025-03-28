Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Москве 1 апреля

21 марта российский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что глава МИД Китая может посетить Россию с визитом, вероятнее всего, в начале апреля 2025 г. Такую вероятность подтвердил еще один осведомленный о контактах сторон собеседник. Еще 20 февраля после переговоров Вана с Лавровым на полях встречи в формате G20 в ЮАР министры договорились о следующей встрече в РФ. Основной миссией министра может стать проработка визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.