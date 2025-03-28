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Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР в Москве 1 апреля

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 апреля проведет в Москве переговоры с главой МИД КНР и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который посетит РФ с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая перспективы урегулирования конфликта на Украине.

21 марта российский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что глава МИД Китая может посетить Россию с визитом, вероятнее всего, в начале апреля 2025 г. Такую вероятность подтвердил еще один осведомленный о контактах сторон собеседник. Еще 20 февраля после переговоров Вана с Лавровым на полях встречи в формате G20 в ЮАР министры договорились о следующей встрече в РФ. Основной миссией министра может стать проработка визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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