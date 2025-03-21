Министр иностранных дел КНР Ван И собрался в Россию на фоне переговоров с США

Вероятнее всего, кроме подготовки визита Си в Москву Ван проведет обмен оценками ситуации по мировым проблемам – как по региональным, включая Украину, так и по двусторонним отношениям, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Так как в целом у Китая сейчас отношения с Европой куда лучше, чем с США, его представители в разговорах с европейцами делают реверансы, высказываясь за их участие в переговорах. Но это вряд ли принципиально для Пекина само по себе, считает эксперт. При этом Карнеев говорит, что в китайском экспертном сообществе действительно есть тревожные мнения относительно того, что теоретически переговоры России и США могут не самым лучшим образом отразиться на отношениях Москвы и Пекина. Но мейнстримное мнение в КНР заключается в том, что российско-китайские отношения стратегического партнерства устойчиво развиваются много лет, а исход диалога Москвы и Вашингтона пока совершенно не ясен, заключает эксперт.