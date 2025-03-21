Министр иностранных дел КНР Ван И собрался в Россию на фоне переговоров с США

Министр иностранных дел КНР Ван И собрался в Россию на фоне переговоров с СШАПекин выступает за включение Европы в мирный процесс, но угроз отношениям с Москвой не видит
Министр иностранных дел Китая и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам (де-факто куратор внешней политики страны) Ван И может посетить Россию с визитом, вероятнее всего, в начале апреля 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщил российский дипломатический источник, и подтвердил такую вероятность еще один осведомленный о контактах сторон собеседник. Еще 20 февраля после переговоров Вана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи в формате G20 в ЮАР стороны договорились о следующей встрече в России. «Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации», – говорил тогда Лавров.
Основной миссией министра может стать проработка визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. О его готовности посетить праздничные мероприятия 10 февраля в эфире «России 24» сказал посол России в Китае Игорь Моргулов. Впрочем, повестка Вана этим может не ограничиться – не исключено, что его третий год подряд примет и президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» не ответил. «Ведомости» направили запросы в МИД России и посольство КНР.
В 2023 и 2024 гг. Ван приезжал в Россию оба раза примерно за месяц до визита председателя Си. В первом случае он приехал в Москву 21 февраля (тогда у него еще не было министерского поста, а только вышестоящий партийный), а Си – 20 марта. В 2024 г. Ван приезжал в Санкт-Петербург 11 сентября, где принял участие в заседании высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, а затем встретился с Путиным. А 22 октября в Россию на основной саммит БРИКС приехал Си.
Кроме того, Ван, как заведующий канцелярией профильной комиссии ЦК КПК, участвует в формате регулярных консультаций с российским секретарем Совбеза, пост которого сейчас занимает Сергей Шойгу. Но маловероятно, что грядущий визит связан с этим взаимодействием, так как последний раз они проводили соответствующую встречу лишь 28 февраля 2025 г. в Пекине. Шойгу тогда отмечал, что у России и Китая «созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам», а также встречался и с Си. Ван же говорил, что китайско-российские отношения «будут и впредь оставаться прочными как скала», а также имеют «уникальную стратегическую ценность, они не направлены против третьих сторон и не должны подвергаться их влиянию».
В день второго официального телефонного звонка между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, 18 марта, Ван провел телефонный разговор с советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Там представитель КНР напомнил, что его страна с самого начала спецоперации поддерживала мирное разрешение конфликта на Украине и переговоры и приветствует любые шаги, которые ведут к прекращению огня. При этом в Пекине считают, что в процессе урегулирования «в надлежащее время» должны принять участие «все заинтересованные стороны». Ван заключил, что Китай готов продолжать вносить свой вклад в мирное урегулирование, сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами, включая Европу.
Похожее, но более прямое мнение о необходимости учета интересов Европы при урегулировании конфликта на Украине 5 марта огласил спецпосланник КНР по европейским делам Лу Шае. А 15 февраля Ван встречался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда китайский представитель говорил, что «Китай рассматривает Украину как друга и партнера» и Пекин готов работать с Киевом «над преодолением неблагоприятных факторов» и «развитием практического сотрудничества».
Вероятнее всего, кроме подготовки визита Си в Москву Ван проведет обмен оценками ситуации по мировым проблемам – как по региональным, включая Украину, так и по двусторонним отношениям, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Так как в целом у Китая сейчас отношения с Европой куда лучше, чем с США, его представители в разговорах с европейцами делают реверансы, высказываясь за их участие в переговорах. Но это вряд ли принципиально для Пекина само по себе, считает эксперт. При этом Карнеев говорит, что в китайском экспертном сообществе действительно есть тревожные мнения относительно того, что теоретически переговоры России и США могут не самым лучшим образом отразиться на отношениях Москвы и Пекина. Но мейнстримное мнение в КНР заключается в том, что российско-китайские отношения стратегического партнерства устойчиво развиваются много лет, а исход диалога Москвы и Вашингтона пока совершенно не ясен, заключает эксперт.
Прежде всего Ван в случае своей поездки сможет проработать детали организации последующего визита Си в Москву, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Уже вторым моментом может стать обсуждение серьезных изменений в российско-американских отношениях, которые отслеживаются китайской стороной, говорит эксперт. Для Пекина важны последствия – как этот процесс в теории может отразиться на российско-китайских отношениях. Также в повестке переговоров Вана в России будут варианты нормализации украинского конфликта как такового, заключает Лексютина.