Акции Apple достигли исторического максимума

iPhone Duo поступил в продажу по всему миру по цене около $2000. По данным Reuters, ажиотажа вокруг него было меньше, чем вокруг предыдущих моделей iPhone. Спрос был высоким, но из-за ограниченного количества продаж не было тех огромных очередей и ночных стоянок, которые когда-то сопровождали выход новых моделей iPhone.