Акции Apple достигли исторического максимума
Акции Apple подорожали до исторического значения. На пике они стоили $351,73, цены поднялись после начала продаж первого складного iPhone.
В начале торгов акции выросли в цене на 0,6 руб. Затем котировки начали снижаться и почти сравнялись со значением закрытия торговой сессии. По состоянию на 18:05 мск ценные бумаги Apple торгуются по $347,98 (-0,07%).
iPhone Duo поступил в продажу по всему миру по цене около $2000. По данным Reuters, ажиотажа вокруг него было меньше, чем вокруг предыдущих моделей iPhone. Спрос был высоким, но из-за ограниченного количества продаж не было тех огромных очередей и ночных стоянок, которые когда-то сопровождали выход новых моделей iPhone.
Apple ограничила количество предзаказов двумя телефонами на одного покупателя и разрешила продавать устройства только тем, кто пришел в магазин лично. В Китае, Франции, Гонконге, Индии и Японии устройства были доступны только тем, кто оформил заказ онлайн.