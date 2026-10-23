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Главная / Инвестиции /

Акции Apple достигли исторического максимума

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Акции Apple подорожали до исторического значения. На пике они стоили $351,73, цены поднялись после начала продаж первого складного iPhone.

В начале торгов акции выросли в цене на 0,6 руб. Затем котировки начали снижаться и почти сравнялись со значением закрытия торговой сессии. По состоянию на 18:05 мск ценные бумаги Apple торгуются по $347,98 (-0,07%).

iPhone Duo поступил в продажу по всему миру по цене около $2000. По данным Reuters, ажиотажа вокруг него было меньше, чем вокруг предыдущих моделей iPhone. Спрос был высоким, но из-за ограниченного количества продаж не было тех огромных очередей и ночных стоянок, которые когда-то сопровождали выход новых моделей iPhone.

Apple ограничила количество предзаказов двумя телефонами на одного покупателя и разрешила продавать устройства только тем, кто пришел в магазин лично. В Китае, Франции, Гонконге, Индии и Японии устройства были доступны только тем, кто оформил заказ онлайн.

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