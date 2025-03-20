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КНР увеличивает госфинансирование геологоразведки полезных ископаемых

Ведомости

Китай увеличивает госфинансирование геологоразведки полезных ископаемых на фоне торговой войны с США. Об этом сообщает The Financial Times, проанализировавший официальные заявления.

В департаменте геологической разведки и управления министерства природных ресурсов Китая рассказывали, что новый план по разведке полезных ископаемых ориентирован на увеличение внутренних запасов энергетических ресурсов и «стратегических» полезных ископаемых.

С 2022 г. правительство КНР ежегодно выделяет свыше $13,8 млрд на геологоразведку, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

В прошлом году Китай ужесточил контроль над экспортом стратегически важных полезных ископаемых, необходимых для производства микросхем, включая галлий, германий, сурьму, графит и вольфрам. Эта мера была принята в ответ на ограничения, введенные США на экспорт технологий в Китай.

Замдиректора консалтинговой компании Trivium China Кори Комбс отметил, что Китай предоставляет субсидии, налоговые льготы и другие формы поддержки для внутреннего горнодобывающего сектора, независимо от циклов на рынке сырьевых товаров. По его словам, с точки зрения рыночного подхода – это расточительно. Но с точки зрения политической и экономической безопасности это стоит затраченных средств.

4 марта США предприняли новый шаг в торговой войне, повысив пошлины на весь импорт из Китая с 10 до 20%. Причиной этого решения стало недостаточное, по мнению США, противодействие Пекина распространению наркотика фентанила. В ответ на это Китай ввел дополнительные тарифы в размере 15% на импорт американской курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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