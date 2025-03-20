КНР увеличивает госфинансирование геологоразведки полезных ископаемых

Замдиректора консалтинговой компании Trivium China Кори Комбс отметил, что Китай предоставляет субсидии, налоговые льготы и другие формы поддержки для внутреннего горнодобывающего сектора, независимо от циклов на рынке сырьевых товаров. По его словам, с точки зрения рыночного подхода – это расточительно. Но с точки зрения политической и экономической безопасности это стоит затраченных средств.