КНР увеличивает госфинансирование геологоразведки полезных ископаемых
Китай увеличивает госфинансирование геологоразведки полезных ископаемых на фоне торговой войны с США. Об этом сообщает The Financial Times, проанализировавший официальные заявления.
В департаменте геологической разведки и управления министерства природных ресурсов Китая рассказывали, что новый план по разведке полезных ископаемых ориентирован на увеличение внутренних запасов энергетических ресурсов и «стратегических» полезных ископаемых.
С 2022 г. правительство КНР ежегодно выделяет свыше $13,8 млрд на геологоразведку, что является рекордным показателем за последние 10 лет.
В прошлом году Китай ужесточил контроль над экспортом стратегически важных полезных ископаемых, необходимых для производства микросхем, включая галлий, германий, сурьму, графит и вольфрам. Эта мера была принята в ответ на ограничения, введенные США на экспорт технологий в Китай.
Замдиректора консалтинговой компании Trivium China Кори Комбс отметил, что Китай предоставляет субсидии, налоговые льготы и другие формы поддержки для внутреннего горнодобывающего сектора, независимо от циклов на рынке сырьевых товаров. По его словам, с точки зрения рыночного подхода – это расточительно. Но с точки зрения политической и экономической безопасности это стоит затраченных средств.
4 марта США предприняли новый шаг в торговой войне, повысив пошлины на весь импорт из Китая с 10 до 20%. Причиной этого решения стало недостаточное, по мнению США, противодействие Пекина распространению наркотика фентанила. В ответ на это Китай ввел дополнительные тарифы в размере 15% на импорт американской курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка.