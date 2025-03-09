Новые вызовы для Поднебесной: к чему готовится Китай

Кроме того, в 2025 г. завершается 14-я пятилетка, а также 10-летняя программа по развитию инновационной экономики «Сделано в Китае 2025». Эксперты сходятся во мнении, что программа успешно достигла около 80% своих целей. Однако стране необходимо достойно пройти и завершающий цикл год, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. В частности, успехи Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которых она достигнет в 2025 г., будут влиять на то, как она пойдет к своему столетнему юбилею в 2027 г., заявил Си. При этом он отметил не только достижения в этой сфере, но и проблемы. Вероятно, с этим связана активно развивающаяся в последние два года антикоррупционная кампания, в результате которой, например, под обвинения угодил авторитетный член Центрального военного совета (ЦВС) КНР Мяо Хуа. Чистки могут продолжаться, в частности, в ракетных войсках, где ведется колоссальное по масштабам строительство, а также в стратегически важном для страны флоте, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эти виды войск важны для возможной операции по установлению контроля над Тайванем, которой, впрочем, в 2025 г. все-таки не стоит ждать.