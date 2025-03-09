Новые вызовы для Поднебесной: к чему готовится Китай

Новые вызовы для Поднебесной: к чему готовится КитайГод начался с пошлин Трампа и рекордного торгового профицита
2025 г., ставший годом змеи по восточному календарю, уже принес Китаю новые вызовы в экономике и политике. Например, согласно опубликованным 7 марта данным китайской таможни, показатели экспорта и импорта в январе – феврале 2025 г. оказались ниже прогнозов экономистов, которых опрашивало агентство Reuters (консенсус-прогноз – рост на 5% и 1% в годовом выражении). Но если экспорт за первые два месяца все равно увеличился – на 2,3% год к году (на $540 млрд), то импорт в КНР неожиданно упал – сразу на 8,4%. Как результат, в структуре ее торговли образовался рекордный профицит, который составил почти $171 млрд.
Китай и США
Подобная ситуация складывается на фоне обострения в отношениях Китая и США после возвращения к власти в январе 2025 г. президента Дональда Трампа, пусть пока и относительно контролируемого. 4 марта США пошли на новый виток обострения в торговой войне, повысив пошлины на весь импорт из Китая с 10 до 20% из-за недостаточной, по их мнению, борьбы Пекина с наркотиком фентанилом. Китай сразу ответил дополнительными тарифами в размере 15% на поставки курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка из США и в размере 10% на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты. Более того, Китай добавил 10 американских компаний в санкционной список «ненадежных» организаций за продажу оружия Тайваню, еще 15 – в список экспортного контроля. Впрочем, значительная часть подпавших под рестрикции компаний не имеют больших интересов.
Одновременно на проходящей в марте сессии парламента КНР – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – власти страны установили конкретные экономические цели на 2025 г. Третий год подряд они планируют добиться роста в 5% ВВП. При этом уровень дефицита бюджета власти КНР для достижения стратегических задач в 2025 г. заложили на 1% больше, чем в 2024 г., – 4% от ВВП, и это рекорд за несколько десятилетий (около $789 млрд).
Кроме того, в 2025 г. завершается 14-я пятилетка, а также 10-летняя программа по развитию инновационной экономики «Сделано в Китае 2025». Эксперты сходятся во мнении, что программа успешно достигла около 80% своих целей. Однако стране необходимо достойно пройти и завершающий цикл год, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. В частности, успехи Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которых она достигнет в 2025 г., будут влиять на то, как она пойдет к своему столетнему юбилею в 2027 г., заявил Си. При этом он отметил не только достижения в этой сфере, но и проблемы. Вероятно, с этим связана активно развивающаяся в последние два года антикоррупционная кампания, в результате которой, например, под обвинения угодил авторитетный член Центрального военного совета (ЦВС) КНР Мяо Хуа. Чистки могут продолжаться, в частности, в ракетных войсках, где ведется колоссальное по масштабам строительство, а также в стратегически важном для страны флоте, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эти виды войск важны для возможной операции по установлению контроля над Тайванем, которой, впрочем, в 2025 г. все-таки не стоит ждать.
Россия и Китай
Отношения России и Китая в 2025 г. остаются стабильными, включая теплое взаимодействие непосредственно между главами государств. Так, Си Цзиньпин в мае собирается приехать в Москву на празднование 80-летия Победы, а Владимир Путин – в сентябре в Китай на мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны и победы над японскими милитаристами. Путин и Си проводили переговоры по видео и телефону сразу после инаугурации Трампа и после первого разговора лидеров России и США (помощник Путина Юрий Ушаков говорил об информировании китайского лидера о ходе переговоров в общих чертах). При этом товарооборот Китая и России за январь – февраль 2025 г. снизился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил $34,688 млрд.
Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов объясняет «Ведомостям», что сейчас для Китая может быть приоритетней развитие торгового партнерства с Юго-Восточной Азией и странами Европы, которые в нынешней политической ситуации оказались близки КНР по психологии. Россию же в ходе так называемых двух сессий (ВСНП и совещательного органа – Народно-политического консультативного совета Китая) министр иностранных дел Ван И упомянул в другом контексте – сохранения неизменности прежнего курса в отношениях.
Экономически китайские власти и дальше будут стимулировать внутренний рынок и потребление, чтобы уменьшить свою внешнюю зависимость от инвестиций. Кроме того, будет стимулирование и частных инвестиций в стратегические области при гарантиях государства, говорит Маслов. При этом Китай вовсе не закрывается от других стран, снимая все больше препоны для прихода и некрупных инвесторов.
При этом КНР в 2025 г. уже действительно готова к противостоянию с США, чего не наблюдалось пять-шесть лет назад, отмечает Маслов. Китай считает, что США пытаются «сбить с его пути» в широком смысле, помешать его развитию. И потому любое их вмешательство, например в вопросе Тайваня или споров в Южно-Китайском море, непременно вызовет жесткую реакцию. Страна будет идти на дальнейшую эскалацию и в торговой войне против американцев, говорит Маслов. «Единственная надежда здесь может заключаться только в том, что дальнейшее повышение тарифов со стороны Трампа – это необходимая часть перед их переговорами с Си. И, например, там они договорятся о новых правилах взаимодействия. Но то, что в ином случае Китай уже готов сражаться в 2025 г., – это очевидно», – заключает Маслов.