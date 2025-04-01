Путин проводит встречу с министром иностранных дел Китая Ван И
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Открывая встречу, глава государства выразил радость по поводу новой встречи с китайским дипломатом и попросил его передать дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.
«Мы ждем его в России по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией», – пояснил Путин.
Президент подчеркнул, что российско-китайские отношения продолжают динамично развиваться, в том числе благодаря усилиям внешнеполитических ведомств двух стран. Он также отметил насыщенную программу визита Вана, связанного с подготовкой поездки Си Цзиньпина в Россию.
15 марта в Кремле сообщали о том, что Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились о встрече 9 мая в Москве в рамках торжеств, приуроченных к 80-летию Победы. Также о намерении прибыть в Москву на празднование уже заявлял президент Палестины Махмуд Аббас.