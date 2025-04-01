Путин проводит встречу с министром иностранных дел Китая Ван И

15 марта в Кремле сообщали о том, что Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились о встрече 9 мая в Москве в рамках торжеств, приуроченных к 80-летию Победы. Также о намерении прибыть в Москву на празднование уже заявлял президент Палестины Махмуд Аббас.