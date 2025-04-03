Дмитриев: администрация Трампа слышит позицию России

Дмитриев: администрация Трампа слышит позицию РоссииСпецпредставитель президента РФ провел переговоры с ключевыми американскими чиновниками
Администрация американского президента Дональда Трампа слышит позицию России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Дмитриев рассказал, что на переговорах в Вашингтоне провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и США.
«Фиксируем позитивную динамику в наших отношениях. И потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия», – рассказал Дмитриев, отметив, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер уже достигли соглашения о фактическом ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.
3 апреля Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Агентство указало, что остается неясным, что именно Дмитриев обсуждал с официальными лицами США.