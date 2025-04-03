Дмитриев: администрация Трампа слышит позицию России

«Фиксируем позитивную динамику в наших отношениях. И потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия», – рассказал Дмитриев, отметив, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер уже достигли соглашения о фактическом ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.