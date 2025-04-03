Кирилл Дмитриев рассказал о переговорах с США

Дмитриев отметил, что важнейший для всего мира диалог между Москвой и Вашингтоном был абсолютно разрушен при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Спецпредставитель Путина также обратил внимание, что на пути к восстановлению конструктивного сотрудничества во многих государствах стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности». По его словам, они осознанно искажают позицию Москвы, предпринимают попытки сорвать любые шаги к диалогу и не экономят на эти цели ресурсов и сил.