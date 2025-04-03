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Кирилл Дмитриев рассказал о переговорах с США

Реальное понимание позиции РФ открывает новые возможности для сотрудничества
Ведомости
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Переговоры проходят по поручению российского лидера Владимира Путина 2 и 3 апреля, сообщил Дмитриев в своем Telegram-канале.

Дмитриев отметил, что важнейший для всего мира диалог между Москвой и Вашингтоном был абсолютно разрушен при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Спецпредставитель Путина также обратил внимание, что на пути к восстановлению конструктивного сотрудничества во многих государствах стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности». По его словам, они осознанно искажают позицию Москвы, предпринимают попытки сорвать любые шаги к диалогу и не экономят на эти цели ресурсов и сил.

Противники сближения России и США опасаются, что две страны обнаружат общие точки соприкосновения, станут лучше понимать друг друга и выстраивать взаимодействие в международных делах и в экономике, подчеркнул Дмитриев. Восстановление диалога он назвал сложным и постепенным процессом, подчеркнув, что «каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед».

«Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере», – отметил спецпредставитель российского лидера, добавив, что даст краткие комментарии по результатам встреч.

3 апреля Reuters со ссылкой на два источника писало, что Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Агентство отмечало, что остается неясным, что именно Дмитриев обсуждал с американскими официальными лицами.

CNN со ссылкой на источник 2 апреля сообщал, что власти США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он имел возможность прибыть на переговоры. По данным Reuters, Дмитриев был приглашен в США Уиткоффом. Уточнялось, что это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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