Кирилл Дмитриев рассказал о переговорах с США

Кирилл Дмитриев рассказал о переговорах с СШАРеальное понимание позиции РФ открывает новые возможности для сотрудничества
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Переговоры проходят по поручению российского лидера Владимира Путина 2 и 3 апреля, сообщил Дмитриев в своем Telegram-канале.
Дмитриев отметил, что важнейший для всего мира диалог между Москвой и Вашингтоном был абсолютно разрушен при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Спецпредставитель Путина также обратил внимание, что на пути к восстановлению конструктивного сотрудничества во многих государствах стоят «многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности». По его словам, они осознанно искажают позицию Москвы, предпринимают попытки сорвать любые шаги к диалогу и не экономят на эти цели ресурсов и сил.
Противники сближения России и США опасаются, что две страны обнаружат общие точки соприкосновения, станут лучше понимать друг друга и выстраивать взаимодействие в международных делах и в экономике, подчеркнул Дмитриев. Восстановление диалога он назвал сложным и постепенным процессом, подчеркнув, что «каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед».
«Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере», – отметил спецпредставитель российского лидера, добавив, что даст краткие комментарии по результатам встреч.
3 апреля Reuters со ссылкой на два источника писало, что Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Агентство отмечало, что остается неясным, что именно Дмитриев обсуждал с американскими официальными лицами.
CNN со ссылкой на источник 2 апреля сообщал, что власти США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он имел возможность прибыть на переговоры. По данным Reuters, Дмитриев был приглашен в США Уиткоффом. Уточнялось, что это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.